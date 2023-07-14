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【盈警】紅星美凱龍1528半年少賺86%至89%

股市 23:10 2023/07/14

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【盈警】紅星美凱龍1528半年少賺86%至89%

紅星美凱龍家居集團 （01528） 公布，預計上半年淨利潤介乎1.09億至1.39億元（人民幣，下同），按年跌86%至89%；擁有人應佔利潤預期介乎1.05億至1.35億元，按年跌86%至89%。

紅星美凱龍指，利潤下降主要是由於（1）上半年國內經濟面對需求收縮、供給衝擊雙重壓力下，公司商場出租率同比出現階段性下滑，為支持商戶及家居建材行業的持續發展，公司對符合條件的商戶減免了部分租金及管理費，這使公司自營及租賃業務收入有所下降。受去年國內房地產調控政策及市場經濟下行影響，市場持續疲軟，復甦緩慢，導致公司委管業務及建造施工相關業務新增項目減少，存量項目推進放緩。同時，公司出於謹慎考慮，對相關資產的可回收性進行保守預估，並計提了相應的減值準備；及（2）在宏觀經濟環境波動的大背景下，考慮到消費需求恢復需要一定周期，公司出於謹慎考慮，上半年調整了部分物業預測期內的空置率及租金增長率，導致上半年末投資性物業估值略有下降。

紅星美凱龍表示，2023年，國家力促房地產與金融正常循環、推動房地產業向新發展模式平穩過渡。在保交付相關政策推動下，房地產項目竣工節奏逐步加快，有望支撐家居需求復甦，對於公司委管業務推進亦有利好。6月29日，國務院常務會議審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，會議指出，要打好政策組合拳，形成促消費合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。伴隨人們追求美好家居生活的嚮往、線下體驗經濟的活力和需求復甦，公司會把握機遇、致力提升和改善運營效率和經營業績。

記者：譚志偉

港股 紅星美凱龍（01528） 業績公布
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