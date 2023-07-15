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【比亞迪1211】比亞迪發盈喜 上半年最少多賺1.9倍

股樓投資 00:15 2023/07/15

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電動車生產商比亞迪(01211) 發盈喜。集團料上半年錄105億元人民幣至117億元人民幣盈利，增幅介乎192%至225%。比亞迪表示2023年上半年度，新能源汽車行業保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，繼續強化在 新能源汽車行業的領導地位。儘管上半年汽車行業競爭加劇，憑藉不斷提 升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，以及上 游原材料價格回落，公司繼續保持良好的盈利水平。

【盈警股】長城汽車發盈警 料中期純利最多跌8成  詳情請看【下一頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

手機部件及組裝業務方面，比亞迪表示受益於大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，產能利用率提升，業務結構也進一步優化，實現盈利大幅改善。

【大行報告】摩通：韓國業務受營運去槓桿所累 下調百威亞太目標價至26元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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