【比亞迪1211】比亞迪發盈喜 上半年最少多賺1.9倍

電動車生產商比亞迪(01211) 發盈喜。集團料上半年錄105億元人民幣至117億元人民幣盈利，增幅介乎192%至225%。比亞迪表示2023年上半年度，新能源汽車行業保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數上實現強勁增長，市場份額持續提升，繼續強化在 新能源汽車行業的領導地位。儘管上半年汽車行業競爭加劇，憑藉不斷提 升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，以及上 游原材料價格回落，公司繼續保持良好的盈利水平。

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手機部件及組裝業務方面，比亞迪表示受益於大客戶份額提升，新能源汽車及新型智能產品等新興業務增長，產能利用率提升，業務結構也進一步優化，實現盈利大幅改善。

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