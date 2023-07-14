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【航空股】內地三大航空預告上半年虧損大幅收窄　料合共最多蝕141億人幣

股市 23:02 2023/07/14

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【航空股】內地三大航空預告上半年虧損大幅收窄　料合共最多蝕141億人幣

內地三大航空公司發盈警，預期今年上半年繼續錄得虧損，合計最多蝕141億元（人民幣，下同），較去年同期大幅改善。同時6月份的客運運力投入繼續出現大反彈。

國航料上半年蝕32億至39億元人幣

中國國航 （00753） 預計，上半年歸屬於上市公司股東的淨虧損約為32億元到人民幣39億元，去年同期蝕194.35億元，扣除非經常性損益後，淨虧損約為44億元到54億元，去年同期蝕194.9億元。

國航表示，上半年受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，公司整體仍處於虧損狀態。

於6月份，國航按可用座位公里計，客運運力投入按年升172.3%，旅客周轉量升210.4%，國際客運運力投入升16.3倍，旅客周轉量升20.8倍。平均客座率為72.7%，按年升8.9個百分點。而貨運運力投入按年升5.3%，貨郵周轉量按年跌19.6%。

東航料上半年蝕55億元至69億人幣

中國東方航空 （00670） 預計上半年度歸屬於上市公司股東的淨虧損約為55億元至69億元，去年同期為蝕187.4億元，扣除非經常性損益後，淨虧損為60億至74億元，去年同期為蝕188.5億元。

東航指，上半年國內經濟恢復向好，航空出行需求大幅提升，民航客運市場呈穩健復蘇態勢。公司優化航線和資源配置，加大運力投放，強化成本管控，生產經營穩步恢復，經營業績大幅減虧。運輸總周轉量78.22億噸公里，按年增長113.26%，恢復到2019年同期71.67%，旅客運輸量5,194.6萬人次，按年增長178.27%，恢復到2019年同期的81.16%。

於6月份，按可用座公里計，東航客運運力投入按年升191.64%；按客運人公里計，旅客周轉量 上升241.68%；客座率為75.93%，上升11.12個百分點。

南航料上半年蝕25億到33億人幣

中國南方航空 （01055） 預計，上半年歸屬於上市公司股東的淨虧損為25億元到33億元，去年同期為蝕114.9億元，扣除非經常性損益後，淨虧損為34億元到45億元，去年同期蝕117.5億元。

於6月份，南航按可利用座公里計，客運運力投入按年上升78.58%，按收入客公里計，旅客周轉量上升111.46%，客座率為79.44%，上升12.35個百分點。 貨運方面，貨運運力投入上升17.25%。

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編輯：袁諾曦

港股 南方航空（01055） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753）
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