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【盈警】洛鉬3993料半年少賺84.74%至81.36%

股市 23:00 2023/07/14

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洛陽欒川鉬業集團 （03993） 公布，預計上半年純利6.33億至7.73億元（人民幣，下同），按年減少84.74%至81.36%。

洛鉬指，公司上半年業績下降的主要原因，為Tenke Fungurume Mining S.A.（「TFM」）銅鈷產品出口受限導致銷售受到影響，以及公司磷產品市場價格較上年同期下跌。

雖然上半年公司主要銅鈷產品產量實現大幅增長，TFM銅鈷產品從5月已恢復出口，但由於剛果民主共和國和非洲物流周期原因，大部分銅鈷產品在上半年尚未實現最終對外銷售，從而影響了公司上半年財務表現。

上半年公司主要礦產品產量實現增長，綜合規模效益逐漸顯現：銅金屬產量168,882噸，按年增長23.59%；鈷金屬產量19,418噸，按年增長85.55%；鉬金屬產量8,389噸，按年增長7.91%；鎢金屬產量3,813噸，按年減少8.93%；磷肥產量54.79萬噸，按年減少2.96%；鈮金屬產量4,695噸，按年增長1.47%；黃金產量9,550盎司，按年增長13.95%。

記者：譚志偉

港股 洛陽鉬業（03993） 業績公布
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