【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動

九龍倉旗下商場於7月14日至9月3日攜手舉辦香港最大型的迪士尼100周年活動 –《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！海港城、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品。

三個奇妙旅程共有18個打卡點及多個線上線下活動，從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。除了深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有Duffy與好友、Pixar、Marvel、Star Wars等等角色的打卡位都會出現在各個商場。 另外大家更可參加攤位遊戲收集獨家紀念印章換領獎品；各個商場亦有不同的「迪士尼100周年期間限定店」，讓迪士尼粉絲購買限定商品。整個活動所得收益扣除部分成本後將撥捐予「願望成真基金」。

日期: 2023年7月14日至9月3日

地點: 海港城、時代廣場及荷里活廣場



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詳情如下：

海港城

海港城與LCX以歷險為題，從海陸空到不同時空之間旅遊，穿越時空探索迪士尼的百年魅力！多個打卡場景遍佈海港城與LCX內8個地點，亦有超過30個不同系列的迪士尼人氣角色裝置，與大家乘搭不同交通工具展開旅程。米奇與好友會在海運大廈露天廣場的「海上探險號」迎接大家；史迪仔和胡迪就在海運觀點邀請粉絲們登上「夢幻熱氣球」欣賞維港景色；LCX正門則化身火車站，迎來近年大熱的Duffy與好友，大家可以慢慢走入他們的森林世界一同玩樂。而3.5米高的小木偶就在「穿越時光影視廳」帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面；公主們則會在「迪士尼公主圖書館」與大家走入她們的神奇魔法世界。



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時代廣場

大家可於時代廣場暢遊多個主題區域，重溫迪士尼暖心語錄。先於露天廣場與六大巨型迪士尼角色藝術裝置打卡留念，遊歷各個經典動人時刻。隨後可到二樓互動藝術畫廊，以小道具尋找隱藏語錄，更可參與其中，製作出獨一無二的畫作，於藝術畫廊中展出！期間限定店設於地庫1樓和5樓，前者發售多款迪士尼精品，而後者更是全球獨家與時裝品牌「KYUBI」所推出的「黑魔法舞會」期間限定主題店。

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荷里活廣場

大家可於荷里活廣場探索迪士尼世界的音樂大舞台，展開一段樂韻悠揚的奇妙旅程，首先踏進Disney 100大門，與首次現身香港的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照，亦可大玩互動遊戲，一同奏出神秘樂章！另外踏上快『樂』大舞台便可與史迪仔、小飛俠、睡公主、奇妙仙子及美麗寶·魔力高等角色於米奇的指揮下上演歡樂大合奏！

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撰文：陳詠妍