  • 28°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 23:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動

理財智慧 08:32 2023/07/15

分享：

分享：

九龍倉旗下商場於7月14日至9月3日攜手舉辦香港最大型的迪士尼100周年活動 –《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！海港城、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品。

三個奇妙旅程共有18個打卡點及多個線上線下活動，從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。除了深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有Duffy與好友、Pixar、Marvel、Star Wars等等角色的打卡位都會出現在各個商場。 另外大家更可參加攤位遊戲收集獨家紀念印章換領獎品；各個商場亦有不同的「迪士尼100周年期間限定店」，讓迪士尼粉絲購買限定商品。整個活動所得收益扣除部分成本後將撥捐予「願望成真基金」。

日期: 2023年7月14日至9月3日
地點: 海港城、時代廣場及荷里活廣場
 

點擊圖片放大
+8
+7

「學校起動」職場體驗計劃復常後首辦 逾30多家機構為140名高中學生提供暑期實習機會，詳見【下一頁】

 

點擊圖片放大
+3
+2

詳情如下：

海港城
海港城與LCX以歷險為題，從海陸空到不同時空之間旅遊，穿越時空探索迪士尼的百年魅力！多個打卡場景遍佈海港城與LCX內8個地點，亦有超過30個不同系列的迪士尼人氣角色裝置，與大家乘搭不同交通工具展開旅程。米奇與好友會在海運大廈露天廣場的「海上探險號」迎接大家；史迪仔和胡迪就在海運觀點邀請粉絲們登上「夢幻熱氣球」欣賞維港景色；LCX正門則化身火車站，迎來近年大熱的Duffy與好友，大家可以慢慢走入他們的森林世界一同玩樂。而3.5米高的小木偶就在「穿越時光影視廳」帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面；公主們則會在「迪士尼公主圖書館」與大家走入她們的神奇魔法世界。 
 

【職場熱話】23歲男做外判文員月薪1.1萬 網民：工資真的很低，轉行吧，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+15
+14


時代廣場
大家可於時代廣場暢遊多個主題區域，重溫迪士尼暖心語錄。先於露天廣場與六大巨型迪士尼角色藝術裝置打卡留念，遊歷各個經典動人時刻。隨後可到二樓互動藝術畫廊，以小道具尋找隱藏語錄，更可參與其中，製作出獨一無二的畫作，於藝術畫廊中展出！期間限定店設於地庫1樓和5樓，前者發售多款迪士尼精品，而後者更是全球獨家與時裝品牌「KYUBI」所推出的「黑魔法舞會」期間限定主題店。

【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?【見下頁

荷里活廣場
大家可於荷里活廣場探索迪士尼世界的音樂大舞台，展開一段樂韻悠揚的奇妙旅程，首先踏進Disney 100大門，與首次現身香港的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照，亦可大玩互動遊戲，一同奏出神秘樂章！另外踏上快『樂』大舞台便可與史迪仔、小飛俠、睡公主、奇妙仙子及美麗寶·魔力高等角色於米奇的指揮下上演歡樂大合奏！

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
好去處 Disney 荷里活廣場 Plaza Hollywood 商場 海港城 文娛藝術 時代廣場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】男文員工作3年月薪只有1.3萬 網民：要上6天班你被人「搵笨」了
【職場熱話】男文員工作3年月薪只有1.3萬 網民：要上6天班你被人「搵笨」了
【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動
【暑假好去處】九龍倉旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場 打造香港最大型迪士尼100周年活動
【裝修設計】精明夫婦僅花16萬 建造400幾呎理想家居 真係好超值 !
【裝修設計】精明夫婦僅花16萬 建造400幾呎理想家居 真係好超值 !
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款