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【裏裏外外@iM網欄】系列動作，助你修身強記憶

名人薈萃 22:55 2023/07/14

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今期為大家介紹一些連續動作，令你可以－氣呵成，因應自己的身體情況、時間問題等，也可以快做慢做，達到不同效果。

Tips 1: 
以金剛座坐在墊上（圖1）
將雙臂及雙手向前伸展按在墊上（圖2）
再將身體向前伸展並伏在墊上（圖3）
然後將身體及雙腳伸展並按在墊上，手肘貼地，這是簡單的眼鏡蛇式（圖4）
維持眼鏡蛇式後，將雙手伸直（圖5）
將腳肘放鬆（圖6）
然後將腳指撐在墊上（圖7）
再返回金剛座，將身體及雙手向前伸展（圖8）
雙手合掌，並放在頸後（圖9）
最後還原金剛座（圖10）

點擊圖片放大
+8
+7

每做以上－個動作，可以維持5-10秒（或更長時間，即慢動作），或可以直接－個動作接連第二個動作（即快版本），動作與動作之間自然呼吸，並感覺身體的變化。

快版本可以令你好快全身熱身及燃燒脂肪，慢動作可以幫你修身，按摩身體相關部位。

Tips 2:
以金剛座坐在墊上（圖11）
雙膝跪在墊上，然後伸展左腳（圖12）
右手向上伸展及盡量貼近右耳邊，左手按在左腳上（圖13）
屈曲左膝，盡量拉展左腳，特別是大腿內側位置（圖14）
雙手按在墊上，身體慢慢向前傾（圖15），然後坐在墊上（圖16）
變成合鴿式（圖17），拉展右腳肘（圖18）
屈曲左膝，貼近右邊大腿（圖19）
雙膝屈曲，完成動作（圖20）

點擊圖片放大
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以上系列動作，有助修身、修腿及髖關節。如果每個動作能慢慢做，也是不錯的冥想打坐動作，有助內觀入靜，對加強大腦記憶、靜心及修心有很大幫助。

邊做系列動作，邊聽Deva Premal 的醉人歌曲及音樂，非常relaxed !

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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