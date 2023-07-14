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【美股業績】聯合健康上季收入按年升16%　上調全年純利指引　股價開市升6%

股市 22:01 2023/07/14

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美股周五業績期除有多隻銀行股放榜外，現時道指成分股中股價最高的聯合健康（美：UNH）亦公佈第二季度業績，期內收入按年升16%至929億美元，勝市場預期；純利按年升8%至56.6億美元，經調整每股純利按年升10%至6.14美元，兩項數字均好過市場預期，並且上調全年純利指引。

聯合健康股價開市後急升超過6%，暫報476.89美元。

集團上季淨利潤率爲5.9%按年跌0.4個百分點。按業務劃分，UnitedHealthcare部門收入按年升13%至702億美元；經營利潤按年增長13%至44億美元；Optum部門收入按年增長25%至563億美元。第二季度醫療保健率爲83.2%，按年升1.7個百分點。

公司將全年每股純利指引上調至23.45美元至23.75美元，並將調整後的每股純利指引上調至24.70美元至25.00美元，好過市場預期。

相關文章：

【美股業績】花旗業績勝預期　收入按年跌1%　股價盤前升1%

【美股業績】富國銀行次季業績勝預期　淨利潤升57%　盤前升3%

編輯：葉志偉

美股 聯合保健（UnitedHealth，美：UNH） 道瓊斯工業平均指數 美元
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