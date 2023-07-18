【國美業績】國美低開半成　去年虧損200億人幣　核數師對持續經營「無法表示意見」

▲ 【國美業績】國美去年虧損200億人幣 核數師對持續經營「無法表示意見」

國美 （00493） 公布截至2022年12月31日全年業績，虧損由44億元至199.56億元（人民幣，下同），收入174.44億元，按年跌62%，綜合毛利率約17.13%，按年上升2.73個百分點。

國美周二（18日）低開4.8%，報0.1元，創上市低，而股份停牌前報0.105元。

集團指，為應對市場需求下滑，積極調整線上╱線下業務結構，避免投入虧損業務，並採取一系列降本增效措施，如關閉低效門店、大幅縮減廣告費用以及申請銷售補貼等。

國美表示，如剔除若干非經營性開支，包括商譽減值、使用權資產減值、其他資產減值、借款逾期罰息、閉店損失、股份支付確認費用、員工辭退福利及按公允價值計入損益之金融資產虧損等，集團於報告期內的經營性歸屬予母公司擁有者應佔虧損將約為48.25億元，（2021年為虧損47.87億元）。

國美於持續經營考慮中指出，集團流動負債超出流動資產292億元，流動負債為406億元，259億元為銀行及其他借款，現金及現金等價物約1.7億元。若干金融機構的借款已逾期，若干銀行已就逾期結餘採取法律行動，集團年內收到限制處置若干資產及提取銀行存款的財產保全令。另外，亦涉及多宗民事訴訟人提起的未決民事索賠或訴訟。若干主要供應商暫停供貨，導致收入大幅減少，對集團的營運帶來重大影響。

國美指出，已採取措施減輕其流動資金壓力及改善財務狀況，包括（1）當地政府協調下，重組銀行及其他借款，（2）重組供應商應付賬款，包括債轉股，（3）恢復已關閉門店以及扣押存貨及結算其他應付款，若干業主同意債轉股，（4）可換股債券的重組及可換股債券持有人的支持，以同意集團擁有足夠流動資金前，不追債，（5）出售物業，（6）減輕成本，增加集團經營所得現金流入，（7）應付關聯公司款項的債務資本化，（8）其他籌資機會。

國美指，集團將擁有足夠的現金資源以滿足其未來營運資金及其他融資要求，並因此信納以持續經營基準編製綜合財務報表是適當的，不過，集團並無取得任何書面合同協議，因此管理層能否實現上述計劃及措施存在重大不確定性。

國美指，集團已重新啟動與若干供應商的貨物供應業務。此外，集團現正積極與其他供應商及服務提供商討論業務恢復。預期集團重新啟動信用限額及恢復貨物供應。

核數師開元信德會計師事務所就財務報表，與持續經營相關的多項不確定性基礎發表無法表示意見。

國美管理層已審議無法表示意見對集團的影響，並認 為措施順利實行，無法表示意見不會對集團的日常營運造成重大影響。審核委員會與管理層對（i）無法表示意見及（ii）公司應對無法表示意見的計劃並無意見分歧。

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記者：譚志偉