  • 31°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】花旗業績勝預期　收入按年跌1%　股價盤前升1%

股市 20:58 2023/07/14

分享：

分享：

美國大型銀行股符合市場預期，花旗（美：CITI）季度收入按年跌1%至194億（美元，下同），較市場預期192.9億美元為高，期內純利按年跌36%至29.2億美元，經調整每股純利按年跌39%至1.33美元，仍勝過市場預期為1.3美元。花旗股價在美股盤前向好，升超過1%，暫報48.25美元。

與其他競爭對手一樣，花旗也未能擺脫交易急劇放緩的局面，上季來自企業和投資銀行業務的收入按年跌 44%，而其市場業務（代表客戶交易股票和債券）的費用按年下跌13%。業務的疲弱促使公司上月宣布計劃裁員多達 5,000 名員工。 因此去季花旗的開支增加了超過 10 億美元，主要與裁員有關。

花旗首席執行官Jane Fraser指，收入按年有所下降，與客戶從 4 月份開始觀望美國債務上限有關，又提到投資銀行業務期待已久的反彈尚未實現，導致上季度令人失望。

公司財政狀況穩建，普通股權一級資本比率（CET1）為13.3%，按年升1.3%，按季則微跌0.1%。

相關文章：

【美股業績】富國銀行次季業績勝預期　淨利潤升57%　盤前升3%

【美股業績】摩通去季收入升34%勝預期　資產管理規模增至3.2萬億美元　盤前升逾2%

編輯：葉志偉

美股 花旗（Citigroup，美：C） 花旗銀行 投資銀行 裁員 美國 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【國美業績】國美去年虧損200億人幣　核數師對持續經營「無法表示意見」

下一篇文章

【元宇宙】星空華文夥NFKings 8月推《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing！Meta耀音」　何猷君：未曾參與星空華文的綜藝、唯有加入他們
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長
【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長
【港股夜期+北水】北水全日走資近7億　連續5個交易日現淨流出　買小鵬中移動沽騰訊滙豐　恒指夜期跌33點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水全日走資近7億　連續5個交易日現淨流出　買小鵬中移動沽騰訊滙豐　恒指夜期跌33點（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【美股市況】英偉達創新高撲480關　銀行股業績佳　道指升142點　納指升0.3%（不斷更新）
【美股市況】英偉達創新高撲480關　銀行股業績佳　道指升142點　納指升0.3%（不斷更新）
【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價全日升5%
【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價全日升5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款