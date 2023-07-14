【美股業績】花旗業績勝預期　收入按年跌1%　股價盤前升1%

美國大型銀行股符合市場預期，花旗（美：CITI）季度收入按年跌1%至194億（美元，下同），較市場預期192.9億美元為高，期內純利按年跌36%至29.2億美元，經調整每股純利按年跌39%至1.33美元，仍勝過市場預期為1.3美元。花旗股價在美股盤前向好，升超過1%，暫報48.25美元。

與其他競爭對手一樣，花旗也未能擺脫交易急劇放緩的局面，上季來自企業和投資銀行業務的收入按年跌 44%，而其市場業務（代表客戶交易股票和債券）的費用按年下跌13%。業務的疲弱促使公司上月宣布計劃裁員多達 5,000 名員工。 因此去季花旗的開支增加了超過 10 億美元，主要與裁員有關。

花旗首席執行官Jane Fraser指，收入按年有所下降，與客戶從 4 月份開始觀望美國債務上限有關，又提到投資銀行業務期待已久的反彈尚未實現，導致上季度令人失望。

公司財政狀況穩建，普通股權一級資本比率（CET1）為13.3%，按年升1.3%，按季則微跌0.1%。

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編輯：葉志偉