【帶你睇盤】開揚馬場景＋鄰近火炭站　銀禧花園506呎高層戶叫價730萬

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東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑愈來愈受歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，最大賣點是距離火炭站只有數分鐘步程，而且屋苑坐落地勢較高位置，部分單位可望開揚城門河及馬場景。
放盤單位為銀禧花園7座高層D室，實用面積506平方呎，原則兩房間隔，現改為一房，業主叫價730萬元（最後更新日期：7月14日）。從相片可見，單位望開揚馬場景。
|放盤單位
|銀禧花園7座高層D室（物業編號：BW87578308）
|實用面積
|506平方呎
|間隔
|1房、1廁
|叫價
|730萬元（最後更新日期：7月14日）
|賣點
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢