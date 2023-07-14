  • 31°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】開揚馬場景＋鄰近火炭站　銀禧花園506呎高層戶叫價730萬

股樓投資 21:25 2023/07/14

分享：

分享：

東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑愈來愈受歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，最大賣點是距離火炭站只有數分鐘步程，而且屋苑坐落地勢較高位置，部分單位可望開揚城門河及馬場景。 

放盤單位為銀禧花園7座高層D室，實用面積506平方呎，原則兩房間隔，現改為一房，業主叫價730萬元（最後更新日期：7月14日）。從相片可見，單位望開揚馬場景。

放盤單位銀禧花園7座高層D室（物業編號：BW87578308）
實用面積506平方呎
間隔1房、1廁
叫價730萬元（最後更新日期：7月14日）
賣點
  • 廳房均有大窗，全屋光猛。
  • 附雅緻裝修。
  • 馬場全景，景觀開揚。
  • 鄰近港鐵火炭站，交通方便。
點擊圖片放大
+5
+4

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3XT2Nxv

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

銀禧花園 火炭 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【券商點睇】上月保費增速提升 利潤或將優於同業 中國財險仍具長期投資價值

下一篇文章

【iM人物專訪】良心漁民以保健養殖法 冀為港人帶來優質海產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款