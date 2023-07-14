【帶你睇盤】開揚馬場景＋鄰近火炭站　銀禧花園506呎高層戶叫價730萬

東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑愈來愈受歡迎。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，最大賣點是距離火炭站只有數分鐘步程，而且屋苑坐落地勢較高位置，部分單位可望開揚城門河及馬場景。

放盤單位為銀禧花園7座高層D室，實用面積506平方呎，原則兩房間隔，現改為一房，業主叫價730萬元（最後更新日期：7月14日）。從相片可見，單位望開揚馬場景。

放盤單位 銀禧花園7座高層D室（物業編號：BW87578308） 實用面積 506平方呎 間隔 1房、1廁 叫價 730萬元（最後更新日期：7月14日） 賣點 廳房均有大窗，全屋光猛。

附雅緻裝修。

馬場全景，景觀開揚。

鄰近港鐵火炭站，交通方便。

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