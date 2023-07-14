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【盈警】海普瑞藥業9989料上半年少賺80.83%至75.15%

股市 19:46 2023/07/14

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【盈警】海普瑞藥業9989料上半年少賺80.83%至75.15%

深圳市海普瑞藥業集團 （09989） 公布，按中國會計準則，上半年純利9800萬至1.27億元人民幣，按年下跌80.83%至75.15%。

海普瑞指，肝素行業持續面臨着終端去庫存的嚴峻挑戰，全球各大肝素企業普遍調慢了生產節奏，肝素原料藥的訂單需求出現大幅下滑，上半年中國肝素原料藥的出口數據同比跌幅遠超行業預期，公司的原料藥業務亦受到了較大衝擊。同時，受累於去庫存的影響，公司在非歐美海外市場的製劑業務亦呈現不同程度的下滑。 CDMO業務方面，業務收入回歸常態，在為mRNA新冠疫苗提供所需關鍵酶的訂單結束後，新服務合同需要更長時間才能在開發的各個里程碑階段實現收入確認，使得CDMO業務的收入及利潤增長承受壓力。

海普瑞續指，聯營公司君聖泰醫藥申請香港上市及估值變化帶來金融負債公允價值變動等原因導致淨虧損進一步擴大，公司按照權益法會計處理確認的投資損失為2.3億元（去年同期：5500萬元）。由於該損失計入公司的經常性損益，對當期淨利潤造成較大影響。

記者：譚志偉

港股 海普瑞（09989） 業績公布
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