【莎莎業績】 莎莎上季營業額按年升逾3成 香港同店銷售大增72%

本地化妝品零售股莎莎國際（00178）周五（14日）收市後公布2023財年首季（4月至6月）業績。期內，營業額按年增加30.9%至10.5億元。其中，綫下零售銷售大幅增長44.6%至9.3億元；綫上銷售則下跌25.3%至1.2億元。股價無升跌，報1.4元。

同場加映﹕【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

集團表示，綫下銷售已恢復至疫情前2019年財年47.9%的水平。期內，港澳地區表現最佳，營業額按年大增53.5%至8.6億元，當中綫下銷售增長60.7%，同店銷售亦升69.6%。細分地區表現看，香港綫下銷售按年上升58.3%，同店銷售則提高71.8%，旅客人數主要集中在傳統旅遊區核心地帶。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

內地方面，同店銷售按年微升0.8%，銷售額恢復至去年同期的67.2%。東南亞地區同店銷售則按年下跌4.1%。展望未來，莎莎指，將繼續調整店舖組合，以在租約到期後爭取合理租金，並進一步推動綫上綫下零售整合。

同場加映﹕【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧