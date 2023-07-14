  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【莎莎業績】 莎莎上季營業額按年升逾3成 香港同店銷售大增72%

股樓投資 19:45 2023/07/14

分享：

分享：

本地化妝品零售股莎莎國際（00178）周五（14日）收市後公布2023財年首季（4月至6月）業績。期內，營業額按年增加30.9%至10.5億元。其中，綫下零售銷售大幅增長44.6%至9.3億元；綫上銷售則下跌25.3%至1.2億元。股價無升跌，報1.4元。

同場加映﹕【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

集團表示，綫下銷售已恢復至疫情前2019年財年47.9%的水平。期內，港澳地區表現最佳，營業額按年大增53.5%至8.6億元，當中綫下銷售增長60.7%，同店銷售亦升69.6%。細分地區表現看，香港綫下銷售按年上升58.3%，同店銷售則提高71.8%，旅客人數主要集中在傳統旅遊區核心地帶。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

內地方面，同店銷售按年微升0.8%，銷售額恢復至去年同期的67.2%。東南亞地區同店銷售則按年下跌4.1%。展望未來，莎莎指，將繼續調整店舖組合，以在租約到期後爭取合理租金，並進一步推動綫上綫下零售整合。

同場加映﹕【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
莎莎 東南亞 異動股 港股 營業額 同店銷售 莎莎國際（00178）

下一篇文章

【暑假好去處】黃大仙中心推漢服展覽+市集+比賽 可免費租借服裝打卡和欣賞歷史珍品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款