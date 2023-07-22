【設計老行尊】珠寶品牌Qeelin舵手緊貼潮流　經營信念重保持真我

影后張曼玉2004年時，身上戴着閃爍的鑽石葫蘆吊墜出席康城影展，令當時的新晉珠寶品牌Qeelin（麒麟）一夜成名。時至今日，品牌代言人仍是熱搜話題女主角，南韓女團「少女時代」成員允兒。

經歷近20年發展，Qeelin背後的靈魂人物--本港設計師陳瑞麟（Dennis Chan）更帶領品牌延伸至世界各地。他早前接受本報訪問時坦言，成功背後與保持真我及年輕心態有莫大關係，「雖然我已年紀不小，但緊貼潮流卻是我的嗜好。」

陳瑞麟自嘲年紀不小，但內心卻與年輕人心態相差無幾，「可能因為跟貼潮流，一向都是我的嗜好，而非只為迎合當下的趨勢。」甚至平日與年輕團隊開會，他也指出：「他們不及我熟悉。」倒如內地有哪些Reality Show（真人騷）、選秀節目，最近有哪些新樂隊，以及南韓有甚麼當紅明星及藝人，他也能娓娓道來。

▲ Qeelin亦找來近日推出韓劇《歡迎來到王之國》女主角、女團少女時代成員允兒（潤娥，YoonA）代言。左為陳瑞麟Dennis Chan。（Dennis Chan IG圖片）

陳瑞麟保持年輕 享受工作

目前，他還有從事Hip Hop音樂創作，更會擔任Rapper（饒舌/說唱歌手），製作唱片等。截至今年3月底，已經有4首歌曲，「只是未有公開，或只在串流平台上架。」

不論在音樂創作或是經營品牌，他強調，不能只是埋頭苦幹；或者從商業計算來評論成敗、決定價值，也是很沒趣的。「最重要是能享受工作的過程；或者你所創作的產品及作品，要自己喜愛及感到開心，有成就感。」

他補充，如果要從商業化角度研究，哪些產品預計較暢銷才去設計，絕非個人認同理念及成功之道，所以一直抱持着「既然迎合不到所有人喜好，倒不如做自己喜歡、有靈魂，能夠展示真我一面」的心態，期望可以順其自然地獲「同樣喜歡這真實面」的受眾支持。

他補充：「相信非商業計算出來的（產品），也會有人Appreciate（欣賞）。」於是憑着這份信念經營，並為品牌設計至今。

陳瑞麟早年於香港理工大學設計系畢業，導演王家衛也是他的同學。畢業後赴倫敦深造，返港後加入有「工業設計界教父」之稱、日籍著名設計師島峻建次（Ken K. Shimasaki）的設計顧問公司工作。

設計範疇廣 海外博物館有售

陳瑞麟曾參與的設計，由手錶、電飯煲、汽車，甚至是台灣的電話亭也包括在內。1989年在港創立設計公司Long Ford，其後作品在美國最重要的博物館之一現代藝術博物館（MoMA）、巴黎羅浮宮博物館等有售，可算揚威海外。

在2004年，陳瑞麟受母親啟發，加上「珠寶能夠一代傳一代，觸動人心」的特質，盼設計及創作適合任何年齡、任何時候都可以佩戴的首飾，讓其享受佩戴的歡愉，於是設立自家品牌。

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產品融入創意 擬推沉浸式體驗

陳瑞麟在2004年創立自家珠寶品牌Qeelin之前，花了足足7年時間準備。回顧該品牌的初心是「中國文化的演繹」，可是他直言：「我也不會單純談及傳統文化的厚重底蘊」。

以年輕方式 演繹中國文化

他分享，1997年的一次「敦煌之旅」被石窟壁畫深深吸引，當中記錄了不少唐朝百姓的生活，涵蓋了基層百姓至皇族的服飾，甚至化粧技術，「於是我想重新發掘那個年代，盼帶出『國潮』，即以創意、創新、較年輕方式表現出中華文化的魅力。」

近年科技革新步伐飛快，亦影響着營銷方式的發展。他留意到尤其在content creation（內容創作）方面，「知道珠寶這類貴重的產品，讓客人難以在網上無試戴的情況下做決定」，可能要多做一點動畫創作、沉浸式體驗技術，不僅限於平面圖片展示。另在溝通語言上，也要以更年輕的感覺呈現。

針對近日的生成式AI技術、AI虛擬人等，他亦表示有機會在未來嘗試應用。去年，他又在內地推動沉浸式潮流藝術展覽，期望未來也可帶到香港市場。

揀明星代言 需符品牌形象

Qeelin發展近20年，現時在亞洲、歐洲、北美、大洋洲均有授權零售商及專門店，截至今年3月底，實體零售點有逾100個，內地佔一半以上。

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管理宜親身了解 忌盲目跟風

作為品牌主席兼創意總監的陳瑞麟，回顧多年來累積的管理經驗，「親身睇、親身了解尤其重要，總好過單單委託顧問。」他解釋：「當你並非自己了解市場及潮流，變相所有事情都好刻意去做，導致無感情及缺乏渲染力。」在激烈的市場競爭中盲目跟風，反而更難突圍。

而他發掘創意靈感，可能與一般人無異，「我也只是上網瀏覽，瀏覽許多平台例如YouTube及小紅書等，以及特別留意很多與流行文化、網絡流行內容。」

以該品牌「揀星」代言為例，往往都能緊貼潮流來連結目標客群。在去年Qeelin歡慶「18歲」之際，就邀請了由2021年底開播、在串流平台的大熱劇集《華燈初上》中，扮演「愛子」的郭雪芙佩戴其Wulu 18系列珠寶作品。

他又稱，非常期待之後看到『浩南哥』鄭伊健出演華燈初上團隊的新戲。當團隊推薦郭雪芙代言時，他馬上答應，「知道這不是平白無故地挑選，她夠年輕可以代表到我們的品牌。」近日則找來韓劇《歡迎來到王之國》女主角、女團少女時代成員允兒（潤娥，YoonA）代言。

記者：張寶燕

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