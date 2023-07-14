【美股業績】摩通去季收入升34%勝預期　資產管理規模增至3.2萬億美元　盤前升逾2%

美國大型銀行股為業績期打響頭炮，摩根大通（美：JPM）季度收入按年增長34%至413億（美元，下同），較市場預期391.5億美元為高，期內純利按年升67%至144.7億美元，經調整每股純利增至4.75美元，市場預期為3.96美元。集團期內收購第一共和銀行（First Republic），為公司貢獻了24億美元純利。

摩根大通股價盤前升超過2%，暫報152.6美元。

收購第一共和銀行提振淨利息收入

集團今年5月份通過美國政府支持，收購第一共和銀行大部分資產，提振了公司淨利息收入（NII），期內NII按年升44%至219億元，不包括第一共和銀行的話，增長仍達38%，公司預期今年淨利息收入約870億美元。

集團季度投資銀行業務收入按年升11%至15億元；市場業務總收入則按年跌10%，至70億元。期內資產管理規模（Asset Under Management，AUM）升至3.2萬億，按年升16%。期內股本回報率（ROE）達20%

戴蒙指核心通脹未回落成主要風險

摩通董事長兼首席執行官戴蒙 （Jamie Dimon） 指公司季度表現強勁，而且普通股權一級資本比率（CET1）保持著13.8%的水平，並擁有1.4萬美元萬億現金和有價證券。他指公司會繼續設法滿足監管變化的任何新要求，但警告重大的監管變化，最終將影響市場和客戶。

他指美國經濟繼續保持彈性。 消費者負債表仍然保持健康，儘管速度有所放慢，雖然勞動力市場轉弱，但就業增長依然強勁。 直言現時風險是消費者正慢慢耗盡他們的現金緩衝，但核心通脹一直居高不下，增加了利率上行風險並維持更長時間的風險。

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編輯：葉志偉