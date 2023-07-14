▲ 【騰訊700】騰訊任宇昕：全球電競觀眾5年累增6成至5.32億 產業化殺入關鍵期

騰訊 （00700） 首席運營官任宇昕出席全球電競運動領袖峰會時發表演講，表示過去五年，全球電競觀眾快速從3.35億增長至5.32億，增長約60%；頂級賽事《英雄聯盟》S11總決賽，觀看人數高峰時達到超過7300萬，相信在即將舉辦的亞運會上，電競一定會再次引來全球電競用戶的關注。

任宇昕表示，各國以及國際組織對於電競重視度越來越高，陸續都發佈支持電競發展的相關政策和舉措，認為電競已經開始進化為一個真正具備全球影響力的新興體育運動，並在產業化方面進入關鍵「塑形期」。

任宇昕提出，要進一步提升基建能力，不斷完善跨地域、跨國家的製作播放水平，推出適應全球化趨勢的賽事體驗；同時，還要構建高度專業化、職業化的人才體系，讓選手、教練、產品研發、賽事運營等所有環節的人才，都能獲得體系化的扶持。

他又稱，電競與許多體育項目類似，有很大的產業外延，同時兼具線下和線上優勢，電競在跨產業融合方面，天然具有非常強的靈活性和包容性。近年來，除了線下觀賽、衍生品購買等傳統場景，電競主題酒店、咖啡店等新消費環境，以及電競題材影視劇等內容。

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記者：李哲毅