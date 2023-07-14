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【大行報告】 酒店需求強勁 料持續至整個夏季 滙豐研究看好銀娛前景

股樓投資 19:18 2023/07/14

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滙豐研究發表研究報告，對銀河娛樂（00027）前景持樂觀態度。報告指出，銀娛6月份的需求表現強勁，並可能持續至整個夏季，即使7月1日推出設有400間客房的全套房萊佛士酒店，但預計8月底前客房仍會供不應求。

同場加映﹕【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

該行指，銀娛觀察到，即使訪客人數比疫情前下跌1成，但博彩玩家及其賭博行為變化不大，而銀娛推出更多非博彩項目，提升了年輕玩家的佔比，也促進了奢侈品銷售。該行又指，目前銀娛開放約8成的賭場，但中場賭檔的分配比例遠高於疫前，儘管恢復中介人賭廳，銀娛對貴賓廳仍持謹慎態度。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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該行認為，銀娛擁有200億元的淨現金和正面現金流，具備充足的流動資金支付未完成的資本支出，而且銀娛也在積極檢視派息政策，因此予其目標價60元，維持「買入」投資評級。

同場加映﹕【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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記者：郭秀慧

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博彩 港股 買入 目標價 銀河娛樂（00027） 大行報告

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