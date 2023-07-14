【暑假好去處】黃大仙中心推漢服展覽+市集+比賽 可免費租借服裝打卡和欣賞歷史珍品

黃大仙中心在7月8日至8月27日期間推出「我和漢服有個約會」主題活動，商場打造3大中式古典風打卡區，同時提供漢服體驗區免費租借漢服，更展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品，還原八位中國歷史知名人物的漢服造型。商場亦舉辦盛夏漢服市集和一年一度的「禮衣華夏」全球漢服模特大賽。

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黃大仙中心北館1樓及2樓設置「穿越古時空」打卡區，包括小橋流水古船及中式古典庭院，大家亦可到「漢服體驗館」免費租借漢服到打卡區拍照。周末還設有古風工作坊及古時遊戲，顧客憑指定消費可自製古典香囊，或繪畫古扇；於指定日子更有中樂表演及非物質文化遺產糖藝表演。

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於7月18日及7月19日，黃大山中心北館1 樓將舉辦全港獨一無二的漢風主題市集，為大家搜羅多間「非遺手作達人」主理的限定店，如非遺纏花及手工花冠等極具傳統韻味的手工藝品，同時設有宋代文人四藝中的點茶及焚香工作坊。顧客於商場消費即可免費換領經典傳統小食，包括龍鬚糖、冰糖葫蘆及糖不甩等

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今次活動展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品，包括唐代敦煌供養人裝束、唐代仕女直領手繪花紋長裙及長沙馬王堆漢墓出土的漢代服裝曲裾袍服。此外，活動還原八位中國歷史知名人物的漢服造型，當中包括中國四大美人王昭君、楊貴妃、西施及貂蟬，還有三國時代的周瑜及諸葛亮、宋朝大文豪蘇軾及明朝才子唐伯虎。

丹青承南漢服社組員更會於7月31日換上這八套復原漢服巡遊港九，先現身「香港動漫電玩節2023」，向動漫迷展示傳統漢服風采；回程再返回黃大仙中心及嗇色園，沿途將與市民大眾交流。

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另外，「禮衣華夏」第五屆全球漢服模特大賽香港賽區初賽將於8月4日在黃大仙中心舉行，香港賽區排名前列的選手更有機會前往內地參加總決賽。比賽從儀態、步態、體態、美態四個方面作出綜合評審。

黃大仙中心「我和漢服有個約會」 活動日期：2023年7月8日至8月27日 活動時間：上午11時至下午10時 活動地點：黃大仙中心北館 期間活動： 還原歷史知名人物漢服造型巡遊港九 活動時間：7月31日 活動地點：黃大仙中心及嗇色園 漢風主題市集 活動日期：7月18日及7月19日 活動地點：黃大山中心北館1 樓 「禮衣華夏」第五屆全球漢服模特大賽香港賽區初賽

活動日期：8月4日

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