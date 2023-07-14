美聯：6月二手私樓帳面蝕讓比率升至16.3%　創5個月新高

美聯綜合土地註冊處資料指出，據已知上手購入價的二手私樓註冊個案中，六月帳面蝕讓比率錄約16.3%（扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算），較五月的13.6%，增加約2.7個百分點，並創5個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於近期樓市焦點集中一手物業，二手交投持續受壓，部分急需沽貨業主減價，導致樓價回落，而美聯樓價指數最新報152.85點，較年內高位回落約1.5%。隨着樓價有所調整，導致六月帳面蝕讓比率上升。

該行分析指，帳面蝕讓情況主要來自持貨年期較短的個案，若以持貨年期劃分，六月份持貨5年或以下的帳面蝕讓比率，錄約57.8%，比起五月份增加7.1個百分點。隨着持貨年期愈長，帳面蝕讓比率明顯較少。雖然持貨逾5年至10年的帳面蝕讓比率錄約18.4%，按月增2.3個百分點，但已較持貨5年或以下大幅減少；至於持貨逾10年的帳面蝕讓比率，則更只有約1%。

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