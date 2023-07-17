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【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄

商業 14:10 2023/07/17

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達美航空日前公佈了該司史上最高的收入和利潤，跨大西洋航班的銷售量猛增65%，讓該公司營收大增。達美航空認為這勢頭將持續到2023年結束。

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達美航空第二季度利潤為18.3億美元，是2022年同三個月利潤7.35億美元的兩倍以上。季度收入為156億美元，比去年的138億美元增長13%。今年上半年該公司報告收入為283億美元，比2022年上半年增長22%。

達美航空行政總裁Ed Bastian表示：「無論你走到歐洲的任何地方都會看到很多美國人，他們四年疫情期間一直未能出門，大量被壓抑的需求將在一段時間內保持強勁。」一般而言，在繁忙夏季後該航空公司飛往歐洲的航班會減少，但今年並沒有看到放緩的情況，他表示由於需求強勁，今年的旅遊季節將會延長到9月。

達美航空國內航班收入增長8%，達到89億美元，而跨大西洋航班收入增長65%，達到28億美元。太平洋航線的增長更為強勁，增長了175%，達到5.32億美元，而拉丁美洲航線的收入增長了24%，達到9.26億美元。

人們不關心去哪裡、只是想出遊

達美航空的跨大西洋運力在去年底已超過新冠疫情前的水平，該航空公司增加座位和航班的速度比國內航線更快。Bastian表示，本季度該航空公司有8成的跨大西洋機票是從美國購買的，主要目的地包括西班牙、意大利、希臘和法國南部：「人們並不關心他們要去哪裡，他們只是想去某個地方。」

Bastian以「瘋狂」形容需求增長，即使在大多數大流行時期的限制解除一年後，旅行需求仍然強勁。受益於強勁的旅行需求，即使在人員配備、飛機短缺和空中交通管制員短缺的情況下，航空公司仍然掌握著定價權。達美航空三個月前表示，將把夏季航班時刻表削減2%，以避免運營人手短缺。

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責任編輯：李智賢

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