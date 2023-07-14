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【盈喜】暢捷通上半年轉虧為盈　純利1300萬至2200萬元人幣

股市 19:07 2023/07/14

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【盈喜】暢捷通上半年轉虧為盈　純利1300萬至2200萬元人幣

暢捷通信息技術 （01588） 公布，上半年轉虧為盈，純利1300萬至2200萬元（人民幣，下同），收入3.69億至3.85億元，按年增10%至15%，其中雲訂閱收入將較上年同期增長25%以上，雲訂閱收入佔總收入的比重約為60%。

暢捷通指，業績好轉主要因為（i）集團緊抓小微企業數智化轉型及「金稅四期」的發展機遇，不斷增強產品競爭力，加強生態合作，提升市場覆蓋度，促進業務規模化發展，提升經營效益，收入實現持續增長，毛利率水平較上年同期有所回升，而研發成本、銷售
及分銷開支、管理費用合計較上年同期僅小幅增加；（ii）報告期內出售財稅技能實訓產品及服務業務實現收益約4400萬元；及（iii）按公平值計入損益的非上市股本投資公平值變動收益較上年同期增加約3600萬元。

報告期內，集團雲服務業務新增付費企業用戶數約5.7萬；截至報告期末，雲服務業務累計付費企業用戶數達到56.0萬。公司認為集團之整體業務營運保持良好發展態勢。

記者：譚志偉

港股 暢捷通（01588） 業績公布
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