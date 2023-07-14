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【美股業績】貝萊德次季每股盈利增28%　債券基金吸資、股票基金走資格局未變

股市 19:05 2023/07/14

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【美股業績】貝萊德次季每股盈利增28%　債券基金吸資、股票基金走資格局未變

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）公布第二季業績，季度每股盈利按年增28%至9.06美元，以經調整基準計，每股盈利按年增26%至9.28美元，高於市場預期的8.45美元。貝萊德第二季營收按年跌1%至44.6億美元，也高於市場預期的44.5億美元。

貝萊德上季季度資金淨流入801.6億美元，就少於市場預估的868.5億美元。

貝萊德公布次季業績表現後，盤前股價先升後回，最新跌0.7%，暫報735美元。

債券基金半年吸資近1000億美元　股票基金走資

貝萊德上季資金淨流入金額中，567億美元流入長期產品（即撇除現金管理產品），較首季吸資1027億美元放緩，而資金主要流入固定收益基金，單季再吸資438億美元，多元資產基金亦吸資174億美元，股票基金和另類資產基金則走資43億和1.8億美元。

總結上半年，貝萊德所有債券基金吸資977億美元，多元資產基金吸資710億美元，股票基金走資111億美元，另類資產基金吸資18億美元。

截至6月底，貝萊德資產管理規模為9.425萬億美元，按年增11%。

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【美股焦點】貝萊德首季經調整淨利跌19%　AUM按季回升至9.1萬億美元　開市升近5%

編輯：麥德銘

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