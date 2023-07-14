【盈警股】神華受累煤炭價格下跌 料上半年純利最多跌15.5%

中國神華（01088）公布，經初步測算，預計2023年上半年歸屬於公司所有者的本期利潤為359億元至379億元人民幣，按年下降10.8%至15.5%。

公司表示，盈利下跌的主要原因，一是受 煤炭平均銷售價格下降、自產煤單位生產成本上漲等因素影響，集團煤炭分部利潤同比有所下降。

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二是上年同期集團部分煤炭子公司匯算清繳企業所得稅時，以前年度多繳稅額抵減了當期所得稅，本期所得稅費用同比有所增加。

此外，神華公布6月份營運數據，6月份商品煤產量為2,760萬噸，按年升10.4%；煤炭銷售量為3,700萬噸，按年升14.6%。而首6個月商品煤產量為1.6億噸，按年升2%；煤炭銷量為2.18億噸，按年升3.7%。

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記者：李兆明