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【經營之道】香港創業家抱持「打不死精神」　扭轉命運生意絕處逢生

14:00 2023/07/15

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Palmax董事總經理羅樂賢在成立公司初期，曾遇到許多挑戰。但憑著其不屈不撓的幹勁，在絕境中逢生。

創業難，若是一個人打拼又不斷受挫折，能夠堅持下去更是難上加難。不少港人抱持拼搏的精神和「打不死」的意志，往往在絕境中逢生。本地聲學建築材料公司Palmax董事總經理羅樂賢（Peter），就憑着不屈不撓的幹勁，以及創新的策略，吸引香港多個大型博物採用其產品，在面臨倒閉的危機下扭轉命運。

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畢業於香港理工大學機械工程系的Peter，本以為會一輩子留在相關行業，擔任工程師。但世事難料，Peter畢業後首份工作，便是在一個惡劣環境中，穿着「蛤乸衣」處理包裝機零件，令他大呼「受不了」。2003年Peter收到其大學教授邀請，重返校園修讀哲學碩士，並協助進行各類研究，他笑言：「不但可以進修，還有月薪的，當然二話不說接受了。」由當刻起，便改變了他的未來。

Peter透露，當時除了哲學課程，研究範疇還涵蓋聲學（acoustics）。從那時起，他就發現原來對聲學頗有興趣，所以在碩士畢業後，決定不再返回機械工程行業，加入建築材料公司工作，並藉此鑽研建築美學、建築聲學等相關知識。

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頭4年一腳踢　身體響起警號

直到2008年金融海嘯，仍是打工仔的Peter就業前景變得一片黯淡。他決定帶着20萬元存款自立門戶，開設聲學建築材料公司Palmax，主要針對需要隔音的地方，銷售傳統的吸音建材。「當時我一個人，帶着一部電腦走到商務中心，打電話找生意、處理行政事務、到工地監工等，都是我一個人處理，而且維持了接近4年。」他表示，第一年生意額只有100萬元左右，及後每年雖然均有進步，但依然未能帶來足夠利潤。

Peter憶述，當時除了公司出現危機，他的身體也響起警號，「每一日都頭痛、腳痛，壓力大到不行。」但他坦言，不想輕易放棄這盤生意，所以只能拼命思考對策，如先聘請員工，協助減輕其壓力。「但請人代表成本又高了，如果仍只維持過往的業務方法，絕對無法前進。」因此，他決定物色不同的產品材料，並尋找更大的市場，突破瓶頸。

他提及，找到一種可以噴灑在天花板及牆身的物料Acosorb，不但可以吸音，還具有防火功能，「其實我不是第一個香港人找到這物料，但我決定再自行多作研發，加入更多不同的功能如抗水，以創新來突圍而出。」其後他決定帶着此產品，與政府商討合作機會，而首個入標的項目就是巴士站。

惟事情並非想像中那樣順利，在Peter介紹完其產品後，政府建築師便立刻拒絕，原因是2016年有巴士站因採用噴灑方式的天花添加物，令天花防火泥剝落，所以無法再選用噴灑式的產品。

幸有碩士經驗　未曾輕易放棄

但Peter不甘心，不斷尋找相關部門的工程師商討，但每次都被「彈回頭」，「就算做盡所有測試，取得各項認證，他們都無動於衷。」不過，他笑言，幸好在撰寫碩士論文期間，也曾多次被教授回絕，學習到不能輕易放棄，所以在面對是次的挑戰，也從未動過罷休的念頭。

最終皇天不負有心人，Peter遇到當時該部門的高級負責人。雖然該負責人未有立刻答應，但仍給予Peter「小錦囊」，鼓勵他從不同渠道再以另一方法進行游說，例如在介紹產品時，再三強調這物料可如何針對市場痛點解決問題，避免意外再次發生。約3天後，Peter便收到該部門的電話，並回答3條問題後，該部門便允許開展合作。

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Peter坦言，雖然與政府部門周旋了接近1年多，最終獲得各大巴士站的工程項目，也相當值得。而此項目的成功，也為Palmax帶來更多的發展機會，如M+博物館、香港故宮文化博物館、私人會所、泳池等，都正採用其產品，令生意起死回生。

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記者：曾曉汶

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