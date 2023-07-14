【元宇宙】星空華文夥NFKings 8月推《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing！Meta耀音」　何猷君：未曾參與星空華文的綜藝、唯有加入他們

▲ 【元宇宙】《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing!Meta耀音」8月上綫 星空華文CEO：未考慮加入付費項目

製作《中國好聲音》的內地綜藝節目IP創造商及運營商星空華文 （06698） 夥拍上海奧那科技（NFKings）推出首個《中國好聲音》元宇宙首款應用APP 「Sing！Meta耀音」產品。星空華文CEO田明表示，綜藝行業最大的痛點是如何令節目長青，《中國好聲音》作為在所有綜藝IP中歷史最長及影響力最大的音樂IP，若要進入元宇宙，希望「第一槍」用最強IP做嘗試，而且，音樂節目互動性亦最強，若產品取得成功，未來將會考慮注入其他IP。

「Sing！Meta耀音」將在今年8月上旬上綫，中國內地及香港地區人士均可在iOS及Android上下載APP。NFKings將利用元宇宙、區塊鏈及Web3領域技術為IP賦能，增加虛擬互動體驗。

參與者在該元宇宙中，可自行創建虛擬身份，於虛擬的中國好聲音演唱舞台上唱歌，並可以邀請好友參與。同時，他們可以將自己演唱的歌曲錄製，並轉化成私有的NFT。APP內亦可建立專屬的元宇宙演唱會，並建立自家粉絲團。

星空華文CEO：未考慮加入付費項目

田明表示，「Sing！Meta耀音」主要聚焦吸引年輕人及音樂愛好者，暫時未有考慮為APP加入任何付費項目，而是希望可以透過該APP作內容創新，故該APP暫時不會成為公司新的收入增長點。

NFKings創始人何猷君指，一開始收到合作消息感到驚訝，並笑稱自己在內地參加了不少綜藝節目，但形容自己由於欠缺唱功及舞功的實力，從未沒被選擇中到星空華文旗下任何的綜藝節目中，也沒有機會參與其有份製作的電影，因此，他指，「當你贏不了他們，就加入他們」。

Web3產業正處於高速發展的階段。何猷君指，香港對Web3的理解有進步空間，認為市場將由Web2進入到Web3想得過於簡單，因當涉及技術十分複雜，但現在在港府的支持下，可吸引更多專家加入，並有利教育大眾。

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記者：袁諾曦