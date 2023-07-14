  • 33°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing！Meta耀音」8月上綫　星空華文CEO：未考慮加入付費項目

股市 18:55 2023/07/14

分享：

分享：

【元宇宙】《中國好聲音》元宇宙應用APP「Sing!Meta耀音」8月上綫　星空華文CEO：未考慮加入付費項目

製作《中國好聲音》的內地綜藝節目IP創造商及運營商星空華文 （06698） 夥拍上海奧那科技（NFKings）推出首個《中國好聲音》元宇宙首款應用APP 「Sing！Meta耀音」產品。

星空華文CEO田明表示，綜藝行業最大的痛點是如何令節目長青，《中國好聲音》作為在所有綜藝IP中歷史最長及影響力最大的音樂IP，若要進入元宇宙，希望「第一槍」用最強IP做嘗試，而且，音樂節目互動性亦最強，若產品取得成功，未來將會考慮注入其他IP。

「Sing！Meta耀音」將在今年8月上旬上綫，中國內地及香港地區人士均可在iOS及Android上下載APP。觀眾在該元宇宙中，可自行創建虛擬身份，並於虛擬的中國好聲音演唱舞台上唱歌，也可以邀請好友參與。同時，APP內可以將自己演唱的歌曲錄製、轉化成私有的音樂數宇資產的形式。另外，APP也設有元宇宙live house，形成綫上綫下互動。

田明表示，「Sing！Meta耀音」主要聚焦吸引年輕人及音樂愛好者，暫時未有考慮為APP加入任何付費項目，而是希望可以透過該APP作內容創新，故該APP暫時不會成為公司新的收入增長點。

相關文章：

【新股IPO】新股暗盤齊賺錢　GUANZE及星空華文暗盤一手最多賺4500元及5380元

【新股IPO】星空華文通過上市聆訊　曾製作《中國好聲音》等內地綜藝節目

記者：袁諾曦

港股 星空華文（06698）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈警】理文化工料上半年溢利跌88%

下一篇文章

【盈喜】廣深鐵路股份525扭虧為盈　純利約6億至7.5億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長
【鷹王引退】儲局鷹王布拉德突辭職　轉任名校商學院院長
【美股盤前】美滙續受制100關　道指期貨升59點　納指期貨跌10點（不斷更新）
【美股盤前】美滙續受制100關　道指期貨升59點　納指期貨跌10點（不斷更新）
【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價全日升5%
【國泰盈喜】國泰航空半年賺逾40億元、向員工發酬謝金　未來12個月贖回全數政府優先股　股價全日升5%
【港股夜期+北水】北水全日走資近7億　連續5個交易日現淨流出　買小鵬中移動沽騰訊滙豐　恒指夜期跌33點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水全日走資近7億　連續5個交易日現淨流出　買小鵬中移動沽騰訊滙豐　恒指夜期跌33點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款