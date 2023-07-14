緹山錄今年首宗租務　雙號屋26萬元租出　呎租88元

中原地產曾向杰表示，六、七月至今九龍豪宅區租賃非常暢旺，已錄得逾300宗租賃成交，其中畢架山龍駒道緹山錄今年首宗租賃成交，雙號屋實用面積2,939平方呎，採四房連三套房間隔，連平台、天台、車庫及約1,000平方呎花園，最新以26萬元以全包方式獲承租，平均實用呎租逾88元，創今年九龍住宅呎租新高。據了解，業主於2022年2月以1.66億元購入單位，是次出租可享約1.9厘租金回報。

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