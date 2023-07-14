招商局．仁愛堂YES攜手與眾「童」樂 推廣正向教育 學習快樂秘訣

生活上遇上壓力和負面情緒，大家會用什麼方法去應對？

如果負面情緒沒有及時排解，這些情緒日積月累，長遠會對身心健康帶來巨大的影響。而近年，公眾對心理健康的關注度有進一步提升，「情緒教育」的概念亦開始不再陌生。

承蒙招商局慈善基金會贊助「伴星行動•青年正向新星項目」，仁愛堂YES培訓學院於過去四年一直致力向不同學校，推廣「正向心理學」，幫助學生快樂成長，懂得樂觀面對挑戰。「正向心理學」是一門「快樂的科學」，通過認識個人優點、性格特質，建立正面情緒和品格，發掘自身的潛能和提升抗逆能力，讓同學日後可以乘風破浪。

項目除了在校園內舉辦課堂、工作坊及活動外，學院自去年底亦開始作出新嘗試，希望走出校園，進一步推廣正向教育。

日前（7月8日），學院就以正向心理學為主題，由來自不同中學的「正向新星」帶領舉辦了一場「正向．童樂嘉年華」，各個攤位遊戲由中學生親自設計，他們利用課堂所學，設計出一系列可以讓家長和小朋友了解正向心理學概念的小遊戲，將「快樂」傳遞開去 。

▲ 「招商局．仁愛堂YES以正向心理學為主題，舉辦「正向．童樂嘉年華」。」

▲ 聖保祿中學師生 – 一起學習快樂 傳播快樂

▲ 「攤位: 成長型思維繽紛樂 - 小朋友於攤位中表現得非常投入。」

▲ 「攤位: 正向生活邁向豐盛人生 – 正向新星教授製作「心靈瓶」。」

▲ 「攤位:正向特質對對碰 – 小朋友一腳射向自己想要的目標」

▲ 「攤位:正向人生射三分 –小朋友成功地將籃球投進籃框，就像訂立目標一樣」

▲ 基督書院楊正同學分享，「希望透過教授製作「心靈瓶」，可以幫大家在日常中舒緩情緒，釋放壓力。」

▲ 聖保祿中學陸泳桐同學(中間)分享，很高興見到大家踴躍參與，並希望他們的攤位活動能將正向心態帶給更多小朋友。

此外，嘉年華亦設有和諧粉彩工作坊和頌缽體驗，讓家長和小朋友在藝術創作和音樂療癒兩種不同形式中，學習尋找心寧平靜的時刻。

快樂有得學 以傳播日常幸福秘訣

正向心理學當中強調的一個概念，就是快樂是可以通過「學習」而得來的，這亦是嘉年華想傳遞的。

這次嘉年華，除了家長和小朋友渡過了一個充滿歡樂與正能量的下午，對一眾「正向新星」亦是一次難得的體驗。來自其基督書院庾副校長表示:很高興這次嘉年華讓學生有機會接觸人群，令他們能夠活用課堂所學，將正向心理學推廣給大眾，實在是一次非常有意義的活動。

仁愛堂YES培訓學院在未來會繼續將正向心理學推廣至校園社區，讓更多青年人及小朋友認識繼續學習快樂的秘訣。



(特約)