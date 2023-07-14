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【零售股】莎莎去季收入按年升超過3成　港澳同店銷售按年升近7成

股市 18:32 2023/07/14

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零售股莎莎國際 （00178） 公布4月至6月底季度未經審核之銷售數據，期內收入按年升30.9%至10.48億元，期內線下銷售按年急增44.6%至9.3億元，線上銷售則按年跌25.3%至1.18億元。公司指，與疫情前的2019年3月底止財政年度比較，集團線下銷售已恢復至47.9%水平。

期內零售店數目微升

香港及澳門特區仍然是公司最大收入來源，上季收入按年升53.5%至8.61億元，佔總營業額82.2%，期內同店銷售按年升69.6%；中國內地收入按年跌32.8%至9750萬元，佔總營業額9.3%，同店銷售按年微升0.8%；東南亞地區收入按年跌8%至8680萬元，佔總營業額8.3%，同店銷售則按年跌4.1%。

公司期內零售店數目較3月底增加2間至188間，當中香港及澳門特區去季增加2間新店，內地則增加1間，東南亞地區則減少一間。集團指擴張計劃將不時產生變化去調整擴張計劃。

集團指，單計香港特區，同店銷售按年升71.8%，旅客流量主要集中在傳統核心遊客區店舖，將繼續調整和利用集團線下店舖網絡和專業美容團隊，實現線上線下融合（OMO）。

莎莎股價今日收市無升跌，報1.4元。

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編輯：葉志偉

港股 莎莎 東南亞 營業額 同店銷售 澳門 莎莎國際（00178） 美容 零售 香港
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