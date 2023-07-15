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卓慧思副業平均時薪逾16萬 約翰遜身價更高

環球社會熱點 09:05 2023/07/15

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英國國會議員需向國會申報其外快收入，當局亦會定期公開數據。根據最新記錄，有英國最「短命」首相之稱的卓慧思（Liz Truss）副業平均時薪逾1.57萬英鎊（約16.2萬港元）。雖然卓慧思副業收入已遠超英國國會議員平均水平，但仍遜於前任首相約翰遜（Boris Johnson）。

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英媒報道，按一眾議員在副業的工作時數及所獲薪酬計算，擁有副業的議員平均時薪為233英鎊（約2,389港元）。

最新英國議員副業時薪頭十排名

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現任國會議員中，卓慧思以副業平均時薪逾1.57萬榮登榜首。她最「賺錢」的一次則是在台灣發表演講，當時演講主題為全球外交關係。

卓慧思憑該次演講，創下副業時薪達2萬英鎊（約20.5萬港元）的記錄，幾乎為英國平均時薪的1,500倍。

BBC醜聞事主為名主播愛德華兹 曾報導英女王死訊 【下一頁】

剛剛辭任議員的約翰遜薪酬較卓慧思更高，時薪逾2.18萬英鎊（約22.38萬港元）。不過由於他已辭任議員職務，日後已無需再向國會報告其收入詳情。

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責任編輯：李俊儀

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