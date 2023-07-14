【異動股】「Ken Sir」呂宇健披露增持遠東酒店至逾5%　遠東酒店昨爆升6成、今中途停牌

▲ 【異動股】「Ken Sir」呂宇健披露增持遠東酒店至逾5% 遠東酒店昨爆升6成今中途停牌

維權投資者「Ken Sir」呂宇健披露，於場內購入149.4萬股遠東酒店實業 （00037） 股份，股權權益由4.94%增至5.14%，觸發申報門檻。呂宇健最新一輪購入遠東酒店的平均價為1.05元，最高價為1.5元，涉資逾156萬元。

遠東酒店實業周四股價尾市抽升，一度炒升至1.58元，最後收升60%，報1.52元，創25年高，成交額亦大增至2484萬元。昨日市場消息指，規劃署不反對九華徑燒烤場申建近6000伙，而遠東酒店為該地段的持有人之一。

遠東酒店實業其後表示，城規會今日（14日）審議有關申請，強調申請未獲城規會批准或拒絕。

遠東酒店實業周五股價一度再炒升7%，高見1.62元，但其後迅速回吐，並於下午2時41分中途停牌，停牌前報1.4元，跌8%，成交額6250萬元。

公司停牌後表示，短暫停止交易，以待刊發內幕消息公告。

相關文章：

【異動股】遠東酒店抽升6成 規劃署不反對九華徑燒烤場申建近6000伙、城規會將於明日審理

【毛記1716】「Ken Sir」呂宇健密密增持毛記葵涌 斥逾38萬元增持、最新持股增至6%

【GEM上市】利駿收購主要股東Ken Sir 呂宇健34%順裕資產管理 後者曾為「滙豐小股東權益大聯盟」代表之一

編輯：麥德銘