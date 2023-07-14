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【盈警】東江環保895料上半年虧損1.9億至2.1億人幣

股市 18:09 2023/07/14

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【盈警】東江環保895料上半年虧損1.9億至2.1億人幣

東江環保 （00895） 公布，上半年虧損1.9億至2.1億元人民幣，按年由盈轉虧，去年同期盈利2040.98萬元人民幣。

東江環保指，上半年上游復甦整體不及預期，行業尚未迎來明顯回暖，產廢量仍然保持在較低水準。同時，行業總體產能持續供大於求，同質化競爭明顯，白熱化的市場競爭局面仍未打破，行業產能利用率未有明顯改善。在激烈的競爭下，公司資源化利用業務收運成本不斷上升，無害化處置業務收運量和收運價格仍處於下降區間，毛利率同比下降幅度較大，對公司經營業績造成不利影響。

面對行業及市場嚴峻形勢，公司全力以赴，力爭扭轉不利局面。一是搶抓市場份額，以「保生存，穩市場」為主基調，推動區域業務協同，採取多元化策略不斷提升銷售業績及市場份額。二是深化內部改革，聚焦「瘦身健體」、「極限降本」專項工作，扎實降本增效，奮力實現資產盤活、企業扭虧。三是狠抓重點項目，加快推動揭陽大南海石化工業區綠色循環中心一期、濱江污水處理廠擴建（二期）等項目投產達產，加快培育本公司發展新動能。

記者：譚志偉

港股 東江環保（00895） 業績公布
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