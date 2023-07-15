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【科技一周回顧】Apple iOS17公開測試版登場　Elon Musk開新AI公司

12:00 2023/07/15

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

蘋果（Apple）最新的Phone作業系統iOS17在發布後，一直只能透過開發者測試版（Developer Beta）率先試用。Apple在本周四（13日）凌晨突然推出iOS17公開測試版（Public Beta），開放予已登記的公眾iPhone用戶使用。

iPadOS 17公開測試版亦有一同登場，提供客製鎖定畫面、PDF「自動填寫」功能等4大備受果迷期待的新更新，隨即開放已登記的公眾用戶使用。

Tesla、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三（12日）正式宣布成立新AI公司「X.AI」，表示以了解宇宙的真實本質為目標。X.AI除了由Elon Musk主理，幕後團隊成員均來頭不少，他們更參與過DeepMind的AlphaCode，以及OpenAI 的GPT-3.5和GPT-4等專案。

自OpenAI開發的ChatGPT推出後，再掀起全球使用AI聊天機械人浪潮。Google緊隨其後開發的Bard AI已在今年3月正式投入服務，據外媒CNBC最新報道，Google還為Bard AI增設了語音回覆及識別圖像等新功能，增強實用性。

Bard AI是次更新後，終於支援繁體中文。惟須留意的是，Bard AI聊天機械人由5月開始，在全球180個國家投入服務，至今仍未於香港及內地推出。

Threads創下史上最快紀錄，在短短五天內吸引逾1億用戶註冊，超越生成式AI聊天機械人ChatGPT。然而，據最新市場研究機構數據顯示，Threads熱潮似乎正開始減退，Threads用戶的平均使用時間已減半。

責任編輯：張寶燕

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