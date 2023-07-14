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【銀債2023】 花旗料今年通脹升2.7% 銀債浮息回報難超越5厘包底息

18:05 2023/07/14

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花旗料今年本港CPI升2.7%

銀債將於7月28日發售，今年保證年回報勁加1厘，包底息至5厘，專家建議老友記至少認購20手（每手1萬元）。而輝立證券及上商等中介商，率先表態擬為銀債提供優惠；致富證券更擬允許借孖展抽官債。

雖然市面現有10間銀行提供13個港元定期存款有5厘或以上，但當中有9間是7天短期存款，包括恒生（00011）的10.9厘、滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）及星展的10厘、渣打香港（02888）的8厘、集友的7厘、以及南商的6厘；但全部是7天短存及須兌換資金。再舉冠絕全城的20厘為例，是建行亞洲的7天超短存，以門檻50萬元計，賺盡只是1,918元利息。

■券商搶攻  致富證券擬提供九成孖展  順應客戶計劃以新債換舊債

如以新一批銀債墊底息有5厘，每手年賺500元利息，3年穩袋1,500元。俗稱「長者iBond」的銀債，專攻60歲或以上的銀髮族認購，參考去年銀齡人士平均獲派15手，抽20手或以下皆全中，專家建議避險族今年斥20萬元申請20手。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午回應本報查詢指，該行擬提供九成孖展抽銀債，客戶有意以新債換舊債，贖回去年只享4厘保底息的舊債，以便騰出彈藥申購新一批5厘息的銀債；但暫未決定借孖展的上限。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指表示，銀債一向甚受歡迎，故此該行也會參與；而現時港元存息高企，銀債提升回報至5厘，料更受捧。

問及60歲以上耆英佔該行客戶比重，陳志偉透露，該行扎根香港超過70年，擁有不少關係密切的長者客戶，而銀債風險極低、靈活性高、回報也吸引，所以甚受他們歡迎。

銀債分銷商優惠︰

*致富證券︰擬提供九成孖展借錢抽銀債

*信銀國際「7免」優惠：豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費

*招商永隆推「6免」︰豁免6項費用︰手續費（0.15%）、 債券託管費、 利息代收費、轉倉費、 贖回費、以及提早贖回費。

*花旗推「7免」︰豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費、以及轉出費 

*滙豐豁「6免」：合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

去年上商為銀債提供「7免」優惠︰豁免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入及轉出費用、提前贖回債券和到期費。而致富證券去年更為銀債提供「10免」，合資格新客獲贈300元現金禮券；輝立證券企業融資經理陳英傑表示，暫仍未決定會否為銀債提供免息免按金的孖展服務。

■專家：銀債包底息遠勝定存  籲有閒資族瞓身抽100手

此外，業界以3大理據，建議有閒資的防守族不妨瞓身抽銀債，重錘認購個人最高配發上限100手，分別為︰

(1)  畢竟銀債挾持5厘墊底息，入場費又僅1萬元，遠較1年定存最高為大眾財務的4.3厘息吸引，而「財仔」的門檻須50萬元。
(2)「長者iBond」鎖定年回報3年，又無懼如iBond及綠債有破發之憂，可隨時以原價贖回，不似定存提早離場須罰手續費；而今年銀債的發行額加碼至500億元，最終可增發至550億元。

(3)再者，花旗等大行料明年聯儲局開始減息，市料港銀在美國進入減息周期跟減，未來兩年定存息或拾級而下。

■港今年通脹率  渣打料僅升2.3%花旗估升2.7%  業界推斷銀債乏升值潛力

然而，值得提醒，銀債最終回報與過去6個月的通脹(CPI)掛鈎，市料其浮息回報難以超越5厘；意味乏升值潛力。事實上，港府於5月公布本港首季GDP時，維持今年全年的CPI預測，撇除一次性紓困措施的基本消費物價通脹率升2.5%，整體通脹料為2.9%。

金管局副總裁陳維民說，今年至2027年的每年通脹水平料約為2.5%。

至於專家對今年全年CPI的最樂觀預測只升2.7%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年全年本港通脹升2.7%，明年再錄得2.3%漲幅。

東亞(00023)首席經濟師蔡永雄早前預期， 今年本港經濟增長約5.5%；隨着經濟復甦勢頭延續，通脹壓力料溫和上升，今年通脹約為2.7%；渣打料今年CPI升2.3%。

大新銀行(02356)經濟研究及投資策略部說，5月份整體消費物價指數按年上升2%，升幅較4月放慢0.1個百分點，低於市場預期的2.3%；若扣除一次性紓困措施，基本通脹年升1.8%，和4月持平。

大新補充，隨着經濟復甦、服務業價格或有所回升，私人住宅租金或逐步溫和增長，但食品價格維持溫和，相信基本通脹仍會保持溫和，料今年CPI按年上升2%。

而季度來看，香港大學香港經濟及商業策略研究所料第2季CPI只升2%、第3季升1.8%。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君
 

大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 南洋商業銀行 集友銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 上海商業銀行 銀色債券 紓困措施 花旗銀行

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