  • 29°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 06:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餓「新」嘗啖＠iM網】行走的美食 帶個廚師來我家

名人薈萃 06:00 2023/07/15

分享：

分享：

疫情三年，改變了很多人的慣常，也改變了很多行業的定律。以前沒想過的，如今都在發生。就如廚師到會，以前多數人不會動此念，因想像中要請廚師上門煮食，定是非富則貴的豪門宴客，平民百姓開派對嘛，叫個外賣就可以啦。但隨着疫情的限聚限時，廚師到會成為新潮流，網上網下，都有許多人提供此等服務，價錢相對合理，味道則多了家的感覺。友人間有時候想在家好好聊，慢慢品，不想被打烊時間、場地所限制，廚師到會，成了我們的新選擇。

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

這天選的是潮州菜，網站由廚藝了得的廚師媽媽或退休大廚主理，有潮州、上海、四川、新疆、台山、日本、泰國等多種地道菜選擇。我們晚宴定在七點半，五點左右一位潮州媽媽便帶備材料上門。但見她在廚房默默努力，手勢純熟，也沒有太大陣仗，就一道道菜地完成。
八個人八道菜，也相當豐富。計有麵豉蒸馬友、辣椒炒花甲、潮式蠔餅、卥水煎焗乳鴿、蒜泥白肉、花蟹潮州粥、金銀蛋莧菜和反沙芋頭。一廚只服待一枱食客，所以都是一碟碟跟住煮跟住上，保持到食物的熱度和熱誠。

點擊圖片放大
+6
+5

海鮮控的我最喜歡花蟹粥，粥一早就開始煲，即劏花蟹與粥底同煮，蟹的鮮味與粥融成一體，入口夠綿夠滑，順喉入胃之時，有種說不出的舒暢，花蟹雖然偏細了點，但蟹肉飽滿，鮮甜味美。

蒸馬友亦不俗。馬友骨軟肉豐，以肥美甘腴見稱，這天的馬友肉嫩油豐，幾乎每一口都入口即化，加上調味適中，麵豉配了酸梅，味道更加富層次，啖啖有驚喜。

潮式蠔餅與坊間常見的略有不同，逐塊煎至完全焦脆，既吃到蠔仔又食得出蛋香，誠意製作。

甜品反沙芋出時，其實大家都食飽飽，但聞到甜香又忍不住起筷。反沙芋頭是潮州的經典甜品，非常講究技巧，將白沙糖炒溶成液狀，再加入炸好的芋頭炒勻，讓其與糖結合冷卻凝固，糖漿變成白霜，被加持的芋頭，吃起來外脆內香，比一般芋頭好吃何止一倍。

廚師完成任務先行告退，留待我們慢慢食慢慢嘆，大家天南地北閒聊，很是自在。

席間談到息影女星蔣麗萍，原來這些年設立「愛基金」，一直默默關愛國內的留守兒童，親力親為，為他們提供身心靈的關顧和支授，旗下「中國兒童關愛工程」每年為1500名貧困學童提供助學金。最近更在港推出「校園生命工程」，與40多間中學合作推動獎學金計劃、師友同行及領袖訓練，培育下一代成為未來社會棟樑！好人好事，其實香港一直不缺乏。
 

    同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

    溫股知新
    【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

     

    作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

    熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

    更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此

    如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

    即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

    #立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

    開啟hket App，閱讀全文

    撰文 : 莎連娜（柯景惇）

    欄名 : 餓「新」嘗啖

    最新專欄文章 更多

    【餓「新」嘗啖＠iM網】快活慢時光 禪意又愜意
    2023/06/17
    【餓「新」嘗啖＠iM網】快活慢時光 禪意又愜意
    【餓「新」嘗啖＠iM網】大聚餐的快樂 陌生又熟悉的感受
    2023/06/03
    【餓「新」嘗啖＠iM網】大聚餐的快樂 陌生又熟悉的感受
    【餓「新」嘗啖＠iM網】老字號新傳承 四季芬芳摩登現身
    2023/05/13
    【餓「新」嘗啖＠iM網】老字號新傳承 四季芬芳摩登現身
    【餓「新」嘗啖＠iM網】秀色可餐 高雄遠山望月
    2023/04/29
    【餓「新」嘗啖＠iM網】秀色可餐 高雄遠山望月
    【餓「新」嘗啖＠iM網】街坊小廚大驚喜 隱世私房菜吃出真滋味
    2023/04/07
    【餓「新」嘗啖＠iM網】街坊小廚大驚喜 隱世私房菜吃出真滋味
    餐廳情報 美食 廚師 中國
    緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
    【職場熱話】港男投身夕陽行業後因加薪不及妹妹感後悔 網民：做夠10年都會輸給應屆畢業生
    【職場熱話】男文員工作3年月薪只有1.3萬 網民：要上6天班你被人「搵笨」了
    【職場熱話】男文員工作3年月薪只有1.3萬 網民：要上6天班你被人「搵笨」了
    安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
    安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
    長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
    長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
    【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
    【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
    【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
    【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款