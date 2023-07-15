【餓「新」嘗啖＠iM網】行走的美食 帶個廚師來我家

疫情三年，改變了很多人的慣常，也改變了很多行業的定律。以前沒想過的，如今都在發生。就如廚師到會，以前多數人不會動此念，因想像中要請廚師上門煮食，定是非富則貴的豪門宴客，平民百姓開派對嘛，叫個外賣就可以啦。但隨着疫情的限聚限時，廚師到會成為新潮流，網上網下，都有許多人提供此等服務，價錢相對合理，味道則多了家的感覺。友人間有時候想在家好好聊，慢慢品，不想被打烊時間、場地所限制，廚師到會，成了我們的新選擇。

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這天選的是潮州菜，網站由廚藝了得的廚師媽媽或退休大廚主理，有潮州、上海、四川、新疆、台山、日本、泰國等多種地道菜選擇。我們晚宴定在七點半，五點左右一位潮州媽媽便帶備材料上門。但見她在廚房默默努力，手勢純熟，也沒有太大陣仗，就一道道菜地完成。

八個人八道菜，也相當豐富。計有麵豉蒸馬友、辣椒炒花甲、潮式蠔餅、卥水煎焗乳鴿、蒜泥白肉、花蟹潮州粥、金銀蛋莧菜和反沙芋頭。一廚只服待一枱食客，所以都是一碟碟跟住煮跟住上，保持到食物的熱度和熱誠。

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海鮮控的我最喜歡花蟹粥，粥一早就開始煲，即劏花蟹與粥底同煮，蟹的鮮味與粥融成一體，入口夠綿夠滑，順喉入胃之時，有種說不出的舒暢，花蟹雖然偏細了點，但蟹肉飽滿，鮮甜味美。

蒸馬友亦不俗。馬友骨軟肉豐，以肥美甘腴見稱，這天的馬友肉嫩油豐，幾乎每一口都入口即化，加上調味適中，麵豉配了酸梅，味道更加富層次，啖啖有驚喜。

潮式蠔餅與坊間常見的略有不同，逐塊煎至完全焦脆，既吃到蠔仔又食得出蛋香，誠意製作。

甜品反沙芋出時，其實大家都食飽飽，但聞到甜香又忍不住起筷。反沙芋頭是潮州的經典甜品，非常講究技巧，將白沙糖炒溶成液狀，再加入炸好的芋頭炒勻，讓其與糖結合冷卻凝固，糖漿變成白霜，被加持的芋頭，吃起來外脆內香，比一般芋頭好吃何止一倍。

廚師完成任務先行告退，留待我們慢慢食慢慢嘆，大家天南地北閒聊，很是自在。

席間談到息影女星蔣麗萍，原來這些年設立「愛基金」，一直默默關愛國內的留守兒童，親力親為，為他們提供身心靈的關顧和支授，旗下「中國兒童關愛工程」每年為1500名貧困學童提供助學金。最近更在港推出「校園生命工程」，與40多間中學合作推動獎學金計劃、師友同行及領袖訓練，培育下一代成為未來社會棟樑！好人好事，其實香港一直不缺乏。



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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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