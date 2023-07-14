美男嬰被奶粉溝芬太尼毒死 17歲母：以為只係可卡因

美國佛羅里達州一名17歲媽媽將毒品芬太尼（fentanyl）加入奶粉，用來餵其9個月大的兒子，男嬰其後毒發身亡。該名母親聲稱事發時，誤以為自己加入可卡因（Cocaine）而非芬太尼，遭警方以嚴重過失殺人罪及持有管制藥物罪拘捕。

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佛州警方透露事發於上月26日，有人向警方報案指一名男嬰在家中出現沒有脈搏的情況。警員接報到達該名17歲女子的寓所，發現男嬰倒臥在客廳地板上不省人事。

警員當場利用心肺復甦法為男嬰急救，男嬰其後送院搶救但仍不治。

女子起初接受警方審問時，聲稱自己不知道發生何事。但法醫調查發現，男嬰體內血液的芬太尼濃度為每毫米29納克，死因確定為服用過量芬太尼。

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警方表示，嬰兒體內的芬太尼含量為足以毒死正常成年人的10倍之多。 女子其後承認，事發當日因身體疲累想小睡片刻，去洗手間時發現一個藥樽。

女子認為樽內裝有可卡因，就將其添加至嬰兒奶粉，事發時不知道裏面樽內為芬太尼。

警方批評女子完全忽視嬰兒安全，造成嬰兒死亡，更直言女子當時必然知道此舉會傷害嬰兒。

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責任編輯：鄭錦玲