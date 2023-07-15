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【玄人‧峰語@iM網欄】納米樓風水 坐向好難補先天缺陷

名人薈萃 08:00 2023/07/15

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納米樓先天不足逐點捉近年香港地產發展商興起賣「納米樓」，原因是尺價雖貴，但單價卻是市民「負擔」得起。有客人買了這些「納米樓」後要求看風水，但十居其九都不用看也知風水好極有限，單靠一些風水擺設也未必足夠挽救整個大局。一直以來，我都堅持風水要先看內外巒頭，才講理氣，如果巒頭先天不足，基本上很難會有好風水。

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「納米樓」之問題所在，不一定是本身風水差，而是欠缺了一些好風水住屋的元素，在此消彼長下，變相出現了先天的缺陷，就算在好的坐向，也令單位分數打了折扣。一間正常的單位，最重要有幾個要點要留意：

第一、廳房間隔要分明，尤其是我們睡覺占人生1/3至1/4的時間，而且睡覺時亦是一個收氣的時間，再者，一般而言，大廳為活動地方，主「動」；睡房是休息地方，主「靜」，如果兩個地方沒有分明隔開，那便氣較為混雜，睡房難以集氣，那就出現問題了。有更甚者索性將僅有的房間也拆掉，變成一個大的STUDIO FLAT，其實這更不利。因此，如果因為地方太少，我仍建議大家可用屏封或布簾去間房，去將廳房之氣分開，令動、靜之氣更為分明。

第二、現在新一代的單位，為了令採光度高，通常入門口會見到大陽台或落地玻璃，這種門對陽台或大窗的格局，巒頭上犯了「穿堂煞」，而這一般是「財來財去」的格局。如果單位面積大一些，門口空間多一些，可以放一個簡單的屏封去截氣破煞，問題是如果單位太細，根本沒有多餘空間去做此安排。而唯一的方法，就是將對著門口的大窗位置，封上磨紗窗貼，令門口不至直衝大窗，但此方法成效始終不及有屏封的設置。

第三，現在新一代很多「無飯夫妻」，因此很多人都以為廚房是可有可無，然而，其實一個好的廚房，在風水上有其「儲財」的功能。廚房除了是煮飯的地方外，也是一個糧倉的地方，因此廚房的格局，對一個單位有一定的影響力。然而，現在「納米樓」的開放式廚房，喝像上少了一個糧倉，此乃其弊端。

此外，如果廚房位置上處於旺位，明火開爐也是一個有利催旺旺氣法門之一，所以對於一些「無飯夫妻」，我仍建議不時要明火煲水，切勿將廚房當為雜物房。第四，一個單位就算有多細少，都留意一定要留有空間，目的是要藏風聚氣，因此如果面對「納米樓」單位面積不大，大家就要「斷、捨、離」，盡量不必要將無謂的東西塞在家中，以防影響聚氣。

當然，大家會認為「納米樓」的先天不足，如果連一般心頭好也不能放，那麼買樓還有甚麼用？可惜，這是「納米樓」的先天缺憾，因此我才說「納米樓」很難取得風水上的高分數了。

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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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