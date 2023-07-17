【區塊鏈】東方表行推香港首個區塊鏈名表保險

東方表行集團與YAS及昆士蘭保險（QBE）合作，推出香港首創區塊鏈驅動的名貴腕表保險－TimeCare，以尖端科技為腕表愛好者提供全面保障，開創保險界全新標準。

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TimeCare將保險涵蓋無縫整合至腕表購買過程，申請與付款手續亦化繁為簡。憑藉區塊鏈技術，TimeCare提高了理賠的安全性、透明度和效率，透過完善的記錄解決了腕表所有權及真確性問題。此外針對傳統家居保險在豪華物品保障上涵蓋不足或保費過度昂貴的問題，TimeCare亦為特選會員提供了高達50,000港元的保險金額，全方位覆蓋腕表失竊風險。

這項優質服務採用完全數碼化的方式提供，註冊過程簡單快捷，特選會員可即場註冊並參與TimeCare保險計劃，以享受實時、無縫、高私隱度的保障。TimeCare 可永久保存保單詳細資訊、保障內容，以至腕表的記錄及保證卡詳情，客戶不僅可以隨時檢視資料，還可以根據個人喜好自由共享資訊。從購買之刻起，客戶就可以享受TimeCare提供的貼心服務及安心保障。

TimeCare的目標是在名貴腕表市場上進一步提升影響力。以香港為起點，擴展到其他地區，並鼓勵整個行業積極開發相似的保險服務，引領保險行業創新。東方表行集團主席兼董事總經理楊衍傑表示，TimeCare對於東方表行來說是一個重要的里程碑，很榮幸能與YAS和昆士蘭保險合作，向客戶介紹這一創新的保險保障方案。

YAS聯合創始人李威霖強調科技在提供腕表愛好者安心感方面的關鍵作用：「YAS為亞洲手表分銷商帶來突破性的區塊鏈保險方案，為名貴商品提供更全面的保障。TimeCare不僅僅是保障，更是信任、透明度和效率的承諾，將區塊鏈永恆記錄的特性與時間永恆流動的概念巧妙地結合。」

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，TimeCare展現了對產品創新和客戶滿意的堅定承諾。昆士蘭保險自豪與東方手表集團和YAS合作，在香港成為引領豪華手表與區塊鏈技術相結合的先驅，為兩個品牌和消費者提供保護。

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責任編輯：李智賢

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