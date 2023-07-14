【盈警股】長城汽車發盈警 料中期純利最多跌8成

長城汽車（02333）發出通告，表示預期2023年淨利潤為11.5億至15.5億元（人民幣，下同），按年下跌72.3%至79.5%；扣除非經常性損益的淨利潤為6億至8.5億元，按年大跌58.7%至70.9%。

長汽股價今日（14日）收報9.25元，逆市下跌3.2%，成交額2.4億元。

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長汽指出，報告期內業績波動主要由於公司深化向新能源及智能化轉型，產品結構 調整，基於2023年新產品上市，加大品牌及渠道建設投入，同時堅持在 新能源及智能化領域的研發投入，以及匯率收益減少所致。

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記者：李兆明