【下半年展望】東亞料恒指年底見22050點　提港股估值修復三大關鍵

港股仍在萬八至兩萬點區間波動，東亞銀行投資策略師陳偉聰表示，內地減息暫未對港股有明顯提振，將關注月底的中央政治會議，以及在第三季更多刺激政策出台。

三大條件才能令港股估值修復

陳偉聰認為，港股若要出現估值修復，需符合以下三項條件，分別是美國利率確認見頂、中央刺激經濟政策力度顯著增強、中美緊張關係緩和。

他提到，目前恒指預測市盈率為9.2倍，料尚有向上修復空間，若給予10.5倍預測市盈率，恒指年底目標為22050點。股份方面，他看好電力股、國企內銀股、AI相關及電訊股、以及旅遊相關股份。

外滙方面，美匯指數自周三美國通脹數據公布後急跌，並跌穿100水平，但東亞銀行高級投資策略師黃燕娥預期，美滙指數走勢會轉趨穩定，料今季會在100至105間上落。至於人民幣，她預期，今季人民幣兌美元將介乎7.18至7.33波動。

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記者：姚卓然