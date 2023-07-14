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諾基亞第二季初步銷售額為57億歐元 下調全年業績預期近10億歐元

環球政經 13:51 2023/07/14

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芬蘭電信設備集團諾基亞(NOKIA)周五（14日）發布財報稱，第二季度初步銷售額為57億歐元(64億美元)，可比運營利潤率為11%，並下調了全年業績預期。

接受Refinitiv調查的分析師平均預計其銷售額為60億美元。

【過渡房屋】房屋局周六舉辦過渡房屋開放日 接受即場遞交入住申請表【見下頁

諾基亞表示，目前預計2023年銷售額為232-246億歐元（約合261-276億美元），此前為246-262億歐元。該公司將可比運營利潤率預期從之前的11.5%-14%收窄至11.5%-13%。

諾基亞表示，這些變化與其網絡基礎設施和移動網絡業務集團有關。他們將於7月20日發布第二季度財報。

 

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「學校起動」計劃基金會委員會主席吳天海說﹕「是次暑期實習是復常後首個，相信也是同類型之首個，很高興看到一班朝氣勃勃的高中學生即將到不同的工作崗位實習。全港都在「搶人才」，但最好的機會永遠都是留給有準備的人。近年各行各業面對人才荒，就業市場流動非常大，我們希望藉着是次活動讓同學及早認清志向，裝備自己在起跑線，抓緊未來的發展機會。」
 

【職場熱話】23歲男做外判文員月薪1.1萬 網民：工資真的很低，轉行吧，詳見【下一頁

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記者：張瑋婷

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