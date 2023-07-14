諾基亞第二季初步銷售額為57億歐元 下調全年業績預期近10億歐元

芬蘭電信設備集團諾基亞(NOKIA)周五（14日）發布財報稱，第二季度初步銷售額為57億歐元(64億美元)，可比運營利潤率為11%，並下調了全年業績預期。

接受Refinitiv調查的分析師平均預計其銷售額為60億美元。

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諾基亞表示，目前預計2023年銷售額為232-246億歐元（約合261-276億美元），此前為246-262億歐元。該公司將可比運營利潤率預期從之前的11.5%-14%收窄至11.5%-13%。

諾基亞表示，這些變化與其網絡基礎設施和移動網絡業務集團有關。他們將於7月20日發布第二季度財報。

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記者：張瑋婷