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【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？

Hot Talk 17:35 2023/07/14

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【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？

港府宣布發行2023年（第8批）銀色債券，保證息率由去年度銀債的4厘提高至5厘，發行額由最高450億元增至550億元。因應目前銀行定存息率普遍僅在4厘左右，投資界普遍預期，最新一批銀色債券認購反應更勝去年。

綜合投資界分析，今年銀色債券認購人數可勝去年的28.964萬人，每人獲分配金額料與去年最高21手相若，建議銀髮族可參考該金額作部署。

另外，由於銀色債券提前贖回機制，是按本金金額加應計但未付利息來計算贖回金額，閒資不足但持有以往發行銀債的投資者，可考慮將舊債贖回，再申請新一批銀債，以獲取更高保底利息。

第8批銀債7月28日起認購 保證息率升至5厘，詳情可見【下一頁】

中銀：有閒資可認購25至30手　提醒量力而為

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，去年銀債約有29萬人認購，今年合資格人數增加，而且銀行在半年結後定存優惠力度減少，都有利銀債反應，估計最終會有約30萬人認購銀債，人均獲分配金額約20萬元，因此建議有閒資人士可認購25手至30手。

他指出，近數年銀債息率逐步提高，提早贖回比例平均亦只有約3%至5%，反映投資者資金管理良好，較少出現突發資金需求，重申市民認購銀債時不應超出自己負擔能力。

上商：反應料勝去年　銀行存息定價不會受太大影響

上海商業銀行硏究部主管林俊泓表示，即使部分銀行間中推出5厘以上的港元定存，但往往設有新資金、特定條款的要求，而且年期難與銀債3年期可比，相信今批銀債會受市場追捧，認購反應較去年更佳。

參考去年銀債每人獲分最多21手，林俊泓料今次銀債最高獲分配手數或少於去年，市民未必需要超大額認購。

他指出，銀債認購期間雖令香港市場流動資金減少，但因為港府收取550億元後，仍會重新放回市場投資，預期銀債只會對銀行存息定價有短暫影響。

2023年（第8批）銀色債券主要特點包括：

合資格認購人士60歲或以上（1964年或前出生）
持有有效香港身份證
發行額基本500億元，最多550億元
債券年期3年（2026年到期）
派息方式每6個月年派息一次
息率固定息率：5厘
浮定息率：香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值
以較高者為準
最高配發金額100萬元（100手）
配發機制循環配發
認購日期7月28日早上9時至8月9日下午2時
認購方式從20家配售銀行或28間指定證券經紀認購債券
二手市場不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券

相關文章：

【港元定存】 1年港元定存最高4.3厘 不敵銀債5厘墊底息

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