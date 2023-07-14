筲箕灣香島兩房戶835萬沽　6年帳蝕逾260萬　貶值24%

二手市場再錄大額蝕讓買賣，其中筲箕灣半新盤香島有兩房單位新近以835萬元易手，6年帳面貶值約24%。

美聯物業佘錦驊說，香島1座低層D室單位，實用面積513平方呎，兩房間隔，日前以835萬元易手，實用呎價約16,277元。

資料顯示，原業主於2017年4月以約1,098.6萬元購入上述物業，現帳面蝕約263.6萬元，物業期內貶值約24%。

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