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【職場熱話】港男在大公司做8年會計文員 月薪得2.1萬認為自己「underpaid」

理財智慧 17:35 2023/07/14

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你是否曾經遇到過在職場上被低估的情況，這樣是否令你感到不公平而想要轉換工作？有網民在網上討論區發文，指自己有學歷工作多年月薪卻只有2.1萬，又抱怨公司這兩年都未加自己薪，認為自己被「underpaid」，因而詢問網民意見。網民意見不一，有人不認同樓主看法，又認為他應該增值自己。

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按圖看樓主經歷：

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有網民認為，「以你這個級數，工資其實算高了，你還想怎樣？你文員，沒有下屬，是最低級那種，想要工資高點是要升職，如你公司不能再升，那你就要轉工轉做高職位的」、「正常沒有下屬的話應該到頂了，轉工升職到管理層，就會加薪」、「過2萬已不算最低，外面有些月薪1.5萬都敢雇人。」亦有網民認為「如果真的有實力就跳槽了」、「『吃得鹹魚抵得渴』覺得自己underpaid就出去搏一搏啊。」

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也有網民指「普通學歷，你想賺多少？嫌少可以找第二份，是厲害的話你早就升了職，不夠聰明的，在這種市道自然就沒工資加了」、「職場很現實，你有能力，有貢獻，幫公帶來收入。你不找工作，外面都會高薪挖角，你這份普通的工作，很多人做到的，何須用高薪留你，每個老闆都要算成本，回報。」

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網民建議樓主可以考一些專業資格 ，更指 「 以我個人經驗，考全部試後。相對來說機會真啲的多了，雖然實際根本沒用，但是最少可以先達到基本要求。不過達要求的話，連面試機會都沒有」，也有人建議樓主進修碩士課程，「碩士可借政府錢讀，利息很低，分10年還。老實說，Master真不難讀，我的學位都是借政府錢讀，每月還$800。」

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撰文 : 陳美鳳

碩士 跳槽 行業 工種 網上討論區 辭職 全職

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