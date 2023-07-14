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【OPPO新品】OPPO Reno10兩新機襲港　主打人像攝影、續航力強　 售3,999元起

科技 17:25 2023/07/14

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中國手機製造商OPPO繼5月舉辦了線上夏季新品發布會，並發布OPPO Reno10系列新手機。OPPO今（14日）宣布，在香港推出Reno10系列中的Reno10 Pro+ 5G，和Reno10 Pro 5G兩大主打人像攝影的新機款。

【歐盟新法】iPhone都要改版？　歐盟強制規定電子產品採用「可更換電池」

Reno10 Pro＋ 5G及Reno10 Pro 5G採用了3D曲面機身，同時配備120Hz的3D AMOLED屏幕。前者搭載高通（Qualcomm） Snapdragon 8+ Gen 1芯片，後者則採用Snapdragon 778G芯片。另沿用纖薄機機身設計，使Reno10 Pro+ 5G僅厚8.28mm；Reno10 Pro 5G則厚7.89mm。

3倍光學變焦　人像攝影效能再提升　

在鏡頭方面，Reno10 Pro＋ 5G具備5,000萬像素OIS主鏡頭、6,400萬像素超光影潛望OIS長焦鏡頭，及800萬像素廣角鏡頭。憑藉大型感光元件、3倍光學變焦，以及OPPO感光元件內的變焦技術，再結合Reno10 Pro+ 5G的6倍超清晰變焦，使用家能夠捕捉清晰的特寫人像照片。

雖然Reno10 Pro 5G只配戴3,200萬像素超光影潛望OIS長焦鏡頭，及只支援2倍光學變焦。但該機同樣具備與Reno10 Pro＋ 5G同規格的主鏡頭和廣角鏡頭。

OPPO是次推出的全新Reno10系列，除主打人像攝影外，也強調大容量電池的效能。其中Reno10 Pro+ 5G的4,700mAh電池，支緩100W SUPERVOOC閃充技術，只需充電5分鐘，便足以讓用家玩約2小時的手機遊戲，並在27分鐘內將手機充滿電。

兩款新機均備有銀灰色及釉紫色機身可選，將同步在7月15日於香港正式發售。Reno10 Pro＋ 5G售5,499港元起；Reno10 Pro 5G則售3,999港元起。凡購買Reno 10 Pro+手機的客戶，可於14 天內攜帶單據，前往OPPO客戶服務中心換領贈品。贈品包括OPPO Enco  Buds 耳機、OPPO Watch Free 智能手錶或 realme 電視手指（三選一）。

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責任編輯：殷凱怡

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