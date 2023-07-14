【下半年展望】東亞看淡美股、料最多跌15%　籲買債券黃金

市場熱議美國下半年會否步入衰退，東亞銀行首席投資策略師李振豪認為美國衰退機會甚大，直言「美股升得愈高，就愈危險」，呼籲投資者應從股市撤離，並轉買入債券及黃金。

料美股下半年跌8至15%

他表示，美股已出現盈利倒退、估值高、成交減少等情況，多項指標均顯示有回調風險，並預料下半年下跌8%至15%，視乎經濟滑落程度。

對於納指創逾一年高，李振豪表示，目前美股市寬窄，資金僅集中於數隻股份，但事實上整體卻成交下落，呈乾升狀態。若真要投資入美股，現時應採取快出快入方操作，並要定好止蝕，而屆時亦可買入與波幅相關產品賺取回報。

建議持有更多防守性股份

在衰退情景之下，李振豪預料債券及黃金的表現會較股票表現更好。債券之中偏好短債，因有約5厘左右回報，以及亞洲投資級別債券，而黃金則先上望5月高位2081美元。

同時，他又指，投資者應持有更多防守性股份，例如買入必須消費品、醫療護理等板塊，預料可錄得回報。

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編輯：姚卓然