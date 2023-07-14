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【為人父母】及早為小朋友升學作準備 海外升學買教育基金 好重要 ? !

理財智慧 17:23 2023/07/14

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香港父母大都是及早準備的一類型，他們會為子女計劃好人生，希望可以將最好的資源放在子女身上。特別是教育上更是豪不吝嗇，今次簡單介紹教育基金的重要性。

讀畢一個大學課程大約需要十多萬，以香港為例，如果是教資會的課程，一年學費為42,100元 ( 四年合計168,400元) 。若是自資課程則約20萬元。若要到海外各學，以美國為例，四年大學加上生活費約100至200萬元、英國為約150萬、澳洲60萬元100萬元。海外各學的費用差距亦相當中，去海外升築的費一更不是一筆小數目，在短短的數年間要拿出過百萬元，亦不是容易的事，所以應及早為子女作打算。

教育基金可以幫助父母為子女的升學作準備，因為現今升讀大學的費用非常昂貴。設立教育基金可以提早為子女的升學作打算，而且可以讓父母有更多的資源去提供子女更多的選擇。教育基金的儲蓄方式都大同小異，主要是以長年期滾存和低風險為目標，而現時保險公司也有推出以外幣為賣點的儲蓄保險，可以考慮。透過設立教育基金，父母就能夠提早為子女的升學作好準備，讓他們有更多的機會去追求自己的夢想。

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撰文 : 陳玉蓮

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