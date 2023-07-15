  • 30°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 07:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息

06:20 2023/07/15

分享：

分享：

1年港元定存最高4.3厘 不敵銀債5厘墊底息

點擊圖片放大

憧憬美國加息快完結，港元隔夜息及1個月拆息由5厘高位急回，港元定期存款的搶客戰也急降温，即使銀債保證年回報勁加1厘，到達5厘水平，但華僑銀行及大眾銀行仍無懼競爭，照減定存息。

7月邁向第2周，全周只有8間銀行調整存息，當中4加兩減，花旗及上商則加減不一；不過，下半年首次有大行加息作突擊。專家以本港經濟漸復甦，貸款料趨增，大行高息吸存出路較多，遂提早布局迎戰。

本周調整息率的銀行︰

銀行定期存款息率（厘）備註
3個月4個月6個月9個月1年
上商3.68 3.48  半年期上調0.1厘， 3個月期下調0.1厘
恒生4.1    上調0.8厘
華僑銀行   288天4.1 下調0.25厘
花旗4.2 3.76  3個月期上調0.2厘， 半年期下調0.03厘
滙立  44.1 半年期上調1厘， 9個月期上調0.9厘
集友  4.1  上調0.2厘
PAOB 4.14.1  兩存期上調0.4厘
大眾銀行4.14.1  4.13存期齊減0.1厘

花旗料美加息近尾聲 儲局只加多一兩次息 明年有機會減息

展望後市，本港經濟備受內地復甦情況及美息所左右，市場既緊盯下周一（17日）內地公布次季GDP，以及全球聚焦7月27日美國議息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。

廖嘉豪預期，內地第二季GDP急升7.6%、第三季放緩至只升4.5%、第四季再升5.5%。全年升5.5%、以及明年升4.6%。

踏入下半年次周，吸存戰有3大特色︰

（1）大行參戰：恒生加3個月年息0.8厘至4.1厘，不但冠絕4大行，且於下半年首次有大型銀行應戰；對上一次大行加息，是6月初3大發鈔行在半年結前鬥加，但其時恒生忍手。

恒生回應查詢指，會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶經恒生個人e-Banking或Mobile App以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月港元定期存款，特優年利率為4.1厘。

（2）鬥玩快閃突擊：搶閘於7月加息的華僑銀行，可惜兩周後已掉頭減，且把優惠的截止期短至7天，再視乎市況且戰且決，例如該行剛把388天4.5厘的長息王下架，又下調半年期0.2厘至4.05厘，上述特惠息原本於7月14日屆滿，但剛延至下周五（21日）；且新增1年期享4.15厘。

（3）虛銀逆市鬥加：正當業界趁暑假淡市普遍放軟手腳停戰，但平安壹賬通（PAOB）卻接連出招，繼上周3個月年息重返4厘後，本周再提高3個月、4個月及半年期的新息率至4.1厘，在虛銀中領先同業。

正因人縮我谷，除了9個月及1年期外，PAOB在其餘中短期的定存息皆雄霸虛銀的榜首。

  • 高息榜：
  • 7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底
  • 1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
  • 3個月：建行亞洲4.4厘
  • 半年：信銀國際4.2厘
  • 1年：大眾財務4.3厘
  • 兩年：招商永隆3厘

PAOB逆市加存息 中短期新息率稱冠虛擬銀行 匯立搶踏4厘息快車

論盡4大行，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港 （02388） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應查詢指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。 

  • 比拼4大行：
  • 3個月：恒生4.1厘（網上理財優惠）、滙豐及中銀香港3.3厘，恒生3.3厘（分行或電話理財優惠）
  • 半年期：渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、恒生3.3厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

至於虛銀，本周兩行突擊，平安壹賬通（PAOB）連續兩周加息，半年期的新息率取代富融問鼎高息王。而匯立亦追趕4厘息快車，重手加半年期1厘至4厘新關，又勁升9個月0.9厘至4.1厘。

  • 虛銀長短息王：
  • 1個月：平安壹賬通（PAOB）3.6厘
  • 3個月：PAOB4.1厘
  • 4個月：PAOB4.1厘
  • 半年期：PAOB4.1厘
  • 9個月：匯立4.1厘
  • 1年期：匯立3.6厘、Mox 3.5厘、PAOB、livi bank齊報3.4厘、天星（AirStar Bank）3.1厘、眾安3.01厘與富融3厘

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

相關文章：

【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行7月加息0.25厘

【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息

【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料日央行7月底擴闊YCC波動區間

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

港元活期存款 活期存款 眾安銀行 天星銀行 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 集友銀行 WeLab 滙立銀行 恒生銀行（00011）

下一篇文章

【銀債2023】 花旗料今年通脹升2.7% 銀債浮息回報難超越5厘包底息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車
【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車
【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬
【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬
【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息
【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款