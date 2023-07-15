【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息

▲ 1年港元定存最高4.3厘 不敵銀債5厘墊底息

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憧憬美國加息快完結，港元隔夜息及1個月拆息由5厘高位急回，港元定期存款的搶客戰也急降温，即使銀債保證年回報勁加1厘，到達5厘水平，但華僑銀行及大眾銀行仍無懼競爭，照減定存息。

7月邁向第2周，全周只有8間銀行調整存息，當中4加兩減，花旗及上商則加減不一；不過，下半年首次有大行加息作突擊。專家以本港經濟漸復甦，貸款料趨增，大行高息吸存出路較多，遂提早布局迎戰。

本周調整息率的銀行︰

銀行 定期存款息率（厘） 備註 3個月 4個月 6個月 9個月 1年 上商 3.68 3.48 半年期上調0.1厘， 3個月期下調0.1厘 恒生 4.1 上調0.8厘 華僑銀行 288天4.1 下調0.25厘 花旗 4.2 3.76 3個月期上調0.2厘， 半年期下調0.03厘 滙立 4 4.1 半年期上調1厘， 9個月期上調0.9厘 集友 4.1 上調0.2厘 PAOB 4.1 4.1 兩存期上調0.4厘 大眾銀行 4.1 4.1 4.1 3存期齊減0.1厘

花旗料美加息近尾聲 儲局只加多一兩次息 明年有機會減息

展望後市，本港經濟備受內地復甦情況及美息所左右，市場既緊盯下周一（17日）內地公布次季GDP，以及全球聚焦7月27日美國議息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。

廖嘉豪預期，內地第二季GDP急升7.6%、第三季放緩至只升4.5%、第四季再升5.5%。全年升5.5%、以及明年升4.6%。

踏入下半年次周，吸存戰有3大特色︰

（1）大行參戰：恒生加3個月年息0.8厘至4.1厘，不但冠絕4大行，且於下半年首次有大型銀行應戰；對上一次大行加息，是6月初3大發鈔行在半年結前鬥加，但其時恒生忍手。

恒生回應查詢指，會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶經恒生個人e-Banking或Mobile App以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月港元定期存款，特優年利率為4.1厘。

（2）鬥玩快閃突擊：搶閘於7月加息的華僑銀行，可惜兩周後已掉頭減，且把優惠的截止期短至7天，再視乎市況且戰且決，例如該行剛把388天4.5厘的長息王下架，又下調半年期0.2厘至4.05厘，上述特惠息原本於7月14日屆滿，但剛延至下周五（21日）；且新增1年期享4.15厘。

（3）虛銀逆市鬥加：正當業界趁暑假淡市普遍放軟手腳停戰，但平安壹賬通（PAOB）卻接連出招，繼上周3個月年息重返4厘後，本周再提高3個月、4個月及半年期的新息率至4.1厘，在虛銀中領先同業。

正因人縮我谷，除了9個月及1年期外，PAOB在其餘中短期的定存息皆雄霸虛銀的榜首。

高息榜：

7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月：建行亞洲4.4厘

半年：信銀國際4.2厘

1年：大眾財務4.3厘

兩年：招商永隆3厘

PAOB逆市加存息 中短期新息率稱冠虛擬銀行 匯立搶踏4厘息快車

論盡4大行，市傳滙豐（HSBC）已撤特選大戶3個月5厘息，半年減至4.91厘，1年也削至4.88厘。同樣，傳中銀香港 （02388） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客戶的進場費更低至1萬元；惟未悉兩大發鈔行上述特惠息是否續有，遂不放在比較列。渣打則把半年4.5厘的新高息下架，渣打回應查詢指，該行因應市場情況，不時更新定存息率。

比拼4大行：

3個月：恒生4.1厘（網上理財優惠）、滙豐及中銀香港3.3厘，恒生3.3厘（分行或電話理財優惠）

半年期：渣打4.2厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、恒生3.3厘

1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

至於虛銀，本周兩行突擊，平安壹賬通（PAOB）連續兩周加息，半年期的新息率取代富融問鼎高息王。而匯立亦追趕4厘息快車，重手加半年期1厘至4厘新關，又勁升9個月0.9厘至4.1厘。

虛銀長短息王：

1個月：平安壹賬通（PAOB）3.6厘

3個月：PAOB4.1厘

4個月：PAOB4.1厘

半年期：PAOB4.1厘

9個月：匯立4.1厘

1年期：匯立3.6厘、Mox 3.5厘、PAOB、livi bank齊報3.4厘、天星（AirStar Bank）3.1厘、眾安3.01厘與富融3厘

順帶一提，眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君