【職場熱話】男文員工作3年月薪只有1.3萬 網民：要上6天班你被人「搵笨」了

如果你的工作內容重複又沒有成長空間，令你厭倦和感身心疲憊，你會毅然辭職嗎？有網民在網上討論區發文，指自己樓月薪只有1.3萬，工作又重複。樓主表示自己天天晚吃飯、腰勞損、又不開心，因而想辭職轉工，但礙於現在的上班模式想面試新工就只能裸辭。樓主又擔心找不到工作，便詢問網民意見。網民普遍認為樓主的工作和工資不合理，亦給予樓主建議轉。

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不少網民認為樓主的工作和工資不合理，「1.3萬還要上6天班，你被人『搵笨』了」、「上6日班真的很倒退，5天工作已推行這麼多年，有公司還是慌怕『蝕底』，才1.3萬真的太不合理」、「沒有1.5萬或1.6萬已經可以走了」、「這樣也可以繼續做？可以走了！」，又有人認為「上6天班應該要有2萬月薪」、「叫公司加工資，不加就轉工」，亦有別人諷刺樓主「1.3萬都去，入職當日以注定你沒有運行。」

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網民認為「快走，這種工不要做」、「轉工找1.8萬應該都找到的，你值得更好」、「普通文員沒有前途」，亦建議樓主轉工，「一邊找一邊做吧」、「趁年輕，拼搏一下，轉工種吧。文員的人工做這麼多年都不會有突破和高增長。」也有人認為可以與公司溝通一下，「試試看跟老闆說，請假去面試，看他什麼反應，他給你去就是不用留，不比應該會加你小小工資。」

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有同是文員的網民分享自己經驗，「這個價真是太低，我也是做文員，但在大集團，我也有1.4萬至1.6萬，但我是超級多加班，天天從上午9點工作到晚上9點，最多加班到12點都有，結果我沒找到工都辭職，結果到現在還沒找到工。」

有網民建議「考政府文書助理或其他工種入職3年巳有一萬六、七左右，還要五天工作沒什麼OT，指定咗工作就不會再多！」、「辭職，休息一下，順便進修吧。」

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