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Tesla在韓開售Model Y 通過補貼和推薦計劃價格可降至五千萬韓元以下

環球政經 17:07 2023/07/14

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Tesla（TSLA）網站稱，周五（14日）開始在韓國銷售Model Y後輪驅動汽車，售價為5699萬韓元（合45139美元），這使得Model Y有資格獲得政府的最高補貼。

Model Y的續航里程為350公里（217.48英里），最高時速約為217公里，可在8月至9月期間交付。

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當地媒體稱，Tesla Model Y汽車在中國製造。Tesla韓國公司在推特上宣布了這一銷售，並展示了其上海Gigafactory工廠生產汽車並發貨的視頻。他們表示，通過補貼，再加上Tesla的推薦計劃，價格可進一步降至5000萬韓元以下。

在首爾，消費者購買售價低於5700萬韓元的電動汽車可獲得最高860萬韓元的補貼。

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記者：張瑋婷

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