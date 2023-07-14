【美食優惠】麥當勞推$36麥炸雞餐　手機App推出消費券優惠

麥當勞宣布，7月17日起麥炸雞10號餐將會帶來限時推廣優惠，三款口味麥炸雞（2件）套餐均只需36元。另外，新一輪消費券即將發放，麥當勞App同樣由7月17日起推出七大優惠，優惠更低至$1，而App優惠券「$36麥炸雞(2件)超值套餐」更帶來雙重優惠，免費送蘋果批或菠蘿吉士批。

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麥當勞稱，7月17日（下星期一）起推出「麥炸雞(2件)超值套餐$36」優惠，三款口味任君選擇，無論用麥當勞App或直接到餐廳點餐均可享受此優惠。

另外，適逢新一輪消費券即將發放，由下星期一（7月17日）起，麥當勞App再度推出消費券攻略，用戶可獨家享受七大美食優惠，詳情如下：

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另外，下星期繼續有「麥麥勁賞您有得揀！ 」活動供App會員參與，下星期一（7月17日）至下星期日（7月23日）期間，只需打開麥當勞App並點擊App内相關Banner，即可從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於7月24日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 7月28日。

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